“Non esistono verità medie” - George Santayana
HomeAltri sportLa Tonno Callipo impaurisce anche la capolista Bronte
Altri sport

La Tonno Callipo impaurisce anche la capolista Bronte

Arriva dopo sei vittorie consecutive la seconda sconfitta stagionale per la volenterosa e comunque reattiva Tonno Callipo. Paglialunga e compagni prima impauriscono l’imbattuta capolista Aquila Bronte nel set iniziale, poi crollano nel secondo set quindi lottano nei successivi due set persi ai vantaggi. Esce dunque a testa alta la formazione di coach Lanci dal catino di Bronte, dimostrando anche contro una formazione che finora le aveva vinte tutte e dieci, di potersela giocare contro chiunque. Ovvio che, la Tonno Callipo, essendo la squadra più giovane del campionato, tutti under 20, tranne qualche rara eccezione, in determinati frangenti delle gare – specie contro quelle più quotate – paghi qualcosa a livello di esperienza e malizia in alcune situazioni di gioco. Come accaduto quando, ieri, nei finali di terzo e quarto set non riesce a venir fuori da ripetuti set-point avversari – quattro nel penultimo  e tre nell’ultimo -, lottando però con grande caparbietà, voglia e spirito di sacrificio. Qualità che coach Lanci ha ben saputo inculcare nei suoi giovanotti, che anche sul campo della battistrada hanno saputo tener testa ai più titolati avversari.

E dire che la partenza era stata fulminante da parte della Tonno Callipo, lo evidenziano i punteggi intermedi del primo set: vantaggi infatti per 8-5, 16-13 e 21-15. Per poi chiudere con un ace di Boiko sul 25-15, dando quindi ben dieci punti di scarto ai frastornati siciliani. Nel secondo set il crollo dei giallorossi: sul 6-2 per Bronte, coach Lanci chiama time out per riorganizzare le idee. Impresa vana, trascinato da Scuffia top scorer con ben 31 punti, Bronte allunga (15-5, 20-13) e non ha difficoltà  a pareggiare i conti vincendo 25-18. Nel terzo set torna in campo un’altra Tonno Callipo, quella ammirata nel primo, tanto da portarsi avanti 8-3 ma è un’illusione. Pareggio siciliano sul 10-10, proseguendo punto a punto fino al 16-16, quando Bronte accelera portandosi sul 20-17. Quindi coach Lanci chiama time out e la squadra giallorossa sembra riprendersi, tanto che prima accorcia sul -2 (22-20) con una pipe di Paglialunga, quindi accorcia addirittura di una lunghezza (23-22). Qui vien fuori lo spessore di Bronte, che ha tre set-point sempre annullati da Vibo, che al quarto però deve arrendersi e su un attacco murato subisce il 28-26, con i locali che passano a condurre due set ad uno. Il quarto parziale ricalca quello precedente: è sempre Vibo a condurre nel punteggio, addirittura il solito Boiko ed un attacco locale out portano Vibo sul 7-2 con coach Cartillone che chiama tempo per i siciliani. Bronte è costretta sempre ad inseguire (11-14, 16-20), con la Tonno Callipo che si porta fino al 20-23. Niente da fare però: i siciliani pareggiano (23-23) in un match davvero entusiasmante e carico di adrenalina! La spunta ancora Bronte che ha ben tre, stavolta match-point e, dopo che Vibo ne annulla due, al terzo pure stavolta un attacco giallorosso murato, consegna il 27-25 finale e la vittoria per 3-1 ai siciliani.

Alla fine resta un po’ di rammarico, ma non bisogna dimenticare la premessa: una squadra giovanissima, Vibo, ha impaurito oltrechè severamente impegnato per quasi due ore di partita, Bronte nel proprio fortino, che comanda la classifica con 11 vittorie su 11. Solo applausi dunque per la squadra di coach Lanci, lieta sorpresa di questa prima parte di stagione che volge al termine. Ora la pausa natalizia, si riprenderà sabato 10 gennaio del nuovo anno ospitando al PalaValentia Santa Teresa Riva, per chiudere poi l’andata la settimana dopo a Messina contro la Sicily Anastasi.

INTERVISTA. Un po’ deluso a fine gara coach Nunzio Lanci, ma consapevole che questa gara farà crescere i suoi: ” È stata una gara caratterizzata da troppi nostri alti e bassi – inizia il tecnico giallorosso -, partiti fortissimi nel primo set giocando una pallavolo di altissimo livello. Poi però, anche per bravura degli avversari che sono stati precisi e puntuali nella loro correlazione muro-difesa, non siamo sempre stati in grado di contrastarli. Ci è mancato qualche dettaglio,  visti anche gli ultimi set persi ai vantaggi. Non dobbiamo però fasciarci la testa ma guardare avanti, e cercare di prepararci al meglio per la partita contro Santa Teresa subito dopo le vacanze di Natale. Questa partita contro la capolista ci deve dare qualcosa in più dal punto di vista dell’esperienza, capire che siamo in grado di giocarcela con tutti, ma dobbiamo sfruttare al meglio le nostre caratteristiche e quelle che ci hanno portato fino ad oggi, ad essere un po’ la sorpresa del campionato. Non ci dobbiamo demoralizzare, il campionato è ancora lungo: siamo consapevoli che possiamo mettere in difficoltà tutti e quindi ripartiremo più forti di prima. Sono sicuro – conclude Lanci – che i ragazzi da questa esperienza qua ne trarranno solo benefici.”

AQUILA BRONTE – TONNO CALLIPO 3-1

(15-25, 25-18, 28-26, 27-25)

TONNO CALLIPO: Piovan 3, Boiko 24, Borgesi 4, Halim 8, Paglialunga 16, Netti 8, Buttarini (L), Smeraldo, Vassallo. Ne. Saturnino, Mauceri, Riga, Calello, Fusco (L). All. Lanci

A.BRONTE: Ribecca 1, Scuffia 31, Vittorio 7, Boscaini 14, Vaiana 7, Tonselli 5,  Cartillone (L), Testa 1, Canto 1, Toselli, Chiesa (L). Ne: Zuccarà, Giudice. All. F.Cartillone

Arbitri: Barbara Roncati e Sara Galiuti.

Note: Bronte: ace 5, bs 17, muri 15, errori 29; Vibo: ace 9, bs 8, muri 4, errori 19. Attacco: 46%-44%, ricezione 69%-69%.

Articolo PrecedenteAncora una vittoria per la Tonno Callipo
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Domani la consegna di “Villa Bunker” a Conflenti (CZ)

Taurianova, inaugurata la nuova sede del Pd. Prosegue il lavoro di radicamento del partito sul territorio. I segretari Irto e Panetta: “Fondamentale riannodare il...

Il Rotary Christmas Day a Catanzaro

Arte, solidarietà e impegno sociale: riconoscimento a Dominga Pizzi e Graziano Tomarchio a Pizzo

Concerto di Beneficenza del Lions Club Polistena Brutium a sostegno del territorio

La Reggina vince, le altre no. Sambiase piegato dal gol dell’ex, campionato riaperto

“Locride 2.0” – Rotary e Lions al fianco dei giovani della Locride

Ancora una vittoria per la Tonno Callipo

Squillace, dedicata la nuova chiesa di San Nicola Vescovo. Il consigliere regionale Enzo Bruno: “Un momento di grande valore comunitario”

Crotone, sesta edizione de “ Un Natale da supereroi”. Uil e vigili del fuoco regaleranno un sorriso ai pazienti del reparto di...

Reggio Bic, chiude il 2025 il Corso UDC di basket in carrozzina: sport come cultura e partecipazione

A Palazzo San Giorgio l’esordio reggino di “Tiri mancini”, il terzo romanzo del sindaco Giuseppe Falcomatà

Verso il Terzo Memorial Rebecca Cuzzucoli

Nasce il Coordinamento Cisl Giovani di Cosenza: Federica Beltrano coordinatrice

Il Capodanno a Lamezia Terme sarà con Syria

Dierre volitiva: successo anche a Trapani

Un francobollo per Gianni Versace

Sorical: lavori sulla condotta Alaco–Entroterra. Interruzione programmata dell’erogazione il 22 e 23

La Pirossigeno Under 19 torna alla vittoria con finale thriller: 74-70 alla Gamian Belvedere

Lega Calabria, Antonino Caridi nominato Commissario dell’Area della Piana di Gioia Tauro

Concerto fuori… classe di Natale degli studenti dell’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme

Il 22 dicembre il Concerto di Natale della Città di Reggio Calabria

Santa Claus Run, Sessa vince a Rende

Squillace: “Il Viadotto Bisantis illuminato é un simbolo della città che riscopre il proprio orgoglio”

Presentato a Cerenzia (Kr) il libro “Occhiu alla sanità”, il chirurgo Brisinda rilancia sulla necessità di potenziare gli ospedali delle aree montane

Referendum Giustizia: le ragioni del sì della Camera Penale di Reggio Calabria

Con “Parole in Comune” Taurianova si lega al valore della prossimità: il sindaco Biasi lunedi inaugura la stele frutto della collaborazione con il Csv...

Ricco e variegato il programma degli eventi natalizi della Città Metropolitana tra musica, arte e teatro

Campana: “Bloccare il trasferimento del punto nascite a Corigliano Rossano è da irresponsabili. Il tempo di giocare a fare gli dei è finito”

Assemblea Fimmg CZ, De Nardo: “Il servizio sanitario pubblico si regge sui medici di medicina generale”

Il Generale di Brigata Riccardo Sciuto in visita ai carabinieri di Reggio Calabria

Montalto Uffugo si accende con la prima edizione de “La Via del Vischio”: un borgo incantato tra magia e tradizione

Tradizione e convivialità: celebrato il Convivio di Natale dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Catanzaro

Lunedì al via la prevendita per l’Opera Teatrale “Fortunata di Dio”, il 23 e 24 maggio al Rendano di Cosenza

“Voci per la Palestina, musica canto e poesia” a Roccella Ionica. Appuntamento al 23 dicembre

Barbaro (Copagri Calabria): quando la rigenerazione urbana dimentica le imprese

“Aperi-Tombola di beneficenza” il gioco diventa solidarietà per i bambini del G.O.M. di Reggio Calabria

Sant’Agata (RC), la “Rotta civica” di Onda Orange passa dalle vie di Cataforio e San Salvatore

La Reggio Bic protagonista al passaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026

Parchi Marini, Montuoro lancia la sfida 2026: presentato calendario con i marcatori identitari distintivi

La magia del Natale accende Caulonia: tra laboratori, fiere e l’atteso ritorno di Babbo Natale

Si alza il sipario della rassegna “Crotone… Voglia di teatro”

Amantea, il respiro dell’Europa in vent’anni di note: l’Orchestra di Fiati Mediterranea celebra il suo storico Ventennale

Natale 2025 in Calabria: 783 milioni di euro di spesa delle famiglie, l’artigianato intercetta una quota strategica dei consumi

Catanzaro, l’assessora Furrer: “L’amministrazione ha rimesso al centro la funzione dell’Ente Fiera per lo sviluppo della città”

Corigliano-Rossano, avvocatura fuori controllo: interrogazione inchioda il Sindaco sulle responsabilità

Città dell’Olio e Regione Calabria insieme per la valorizzazione dell’extravergine

Palaia e Buccolieri: “Catanzaro logistica merci, un passo decisivo verso la sostenibilità e la vivibilità urbana”

Elio e l’Opera Buffa, una serata di grande teatro a Lamezia Terme per AMA Calabria

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 continua a illuminare la Calabria: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione

Femca Cisl Calabria: elezioni Rsu e Rlsa Sorical

Il Fondo edifici di culto del Viminale celebra i 40 anni di vita con un convegno a Taverna (CZ): oltre 868 le chiese tutelate....

Il 26 dicembre a Locri il XIV Cimento invernale della Locride

Il garante della salute Stanganelli presenta la relazione annuale e di fine mandato: “Crescente fiducia dei cittadini ma persistenza di criticità nella sanità”

La Fipav di Reggio Calabria celebra le eccellenze della pallavolo reggina

Crosia: il 21 dicembre lo spettacolo Romeo + Giulietta

Laino Borgo: la De.Co. strumento per valorizzare i prodotti del territorio

Ranuccio (PD): “Manovra regionale ingessata e senza visione: Calabria penalizzata da scelte sbagliate”

Taurianova, domenica l’inaugurazione della nuova sede del Pd dopo il congresso del circolo “W. Schepis” alla presenza del senatore Irto

La Fiamma Olimpica oggi a Catanzaro

Polifunzionale “Colosimo”. Capellupo: “Il successo dei tanti eventi fieristici è un premio alla visione ed al lavoro continuo della amministrazione Fiorita”

Roccella Summer Festival 2026, ci saranno anche i Modà affiancati sul palco da Bianca Atzei. Il concerto il 22 luglio

Esecutivo dell’UST CISL di Cosenza: approvato bilancio preventivo 2026

Reggio, un Natale di emozioni alla Ludoteca Girasole: il piccolo principe incanta grandi e piccini

Gioiosa Ionica, significativa crescita del Tesseramento di Forza Italia 2025 e risultati concreti dalle urne. Il segretario comunale Mazzaferro: “Premiata la serietà del progetto,...

Il concerto di Natale nella nuova sede del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia

Bim Bum Basket Rende atteso alla prova del nove: domenica la sfida agli Svincolati Milazzo

L’arte di leggere i classici in dieci brevi lezioni “Innamorarsi di Anna Karenina di sabato sera” protagonista di Caudex – Visioni Letterarie

La Fiaccola Olimpica illumina Reggio Calabria

Gallico, tutti gli eventi del Natale Solidale 2025

Reggio: doni natalizi nel reparto di chirurgia pediatrica per i piccoli degenti

Consiglio Generale FAI CISL Calabria, Fortunato: “Serve strategia condivisa per valorizzare territorio, lavoro agro-ambientale e aree interne”

Savoldi a Tris TV: “Sì, mi aspettavo una chiamata dalla Reggina per sostituire Trocini”

“Edo e le ali invisibili” arriva in Pediatria a Cosenza

Cirò Marina inaugura il nuovo Centro per l’impiego in un bene confiscato alla ’ndrangheta e premia otto “imprenditori coraggiosi”

Bovalino, grande successo per il presepe vivente della Scuola dell’Infanzia del Borgo

“Un libro sotto l’albero”, il prefetto Vaccaro in visita alla Oncoematologia pediatrica del GOM di Reggio Calabria

Mattiani: “Finanziamento per la ristrutturazione della Galleria d’Arte Contemporanea di Reggio Calabria grande risultato”

Forza Italia: “Mangialavori porta 19 milioni di euro ai comuni di Vibo Valentia, esempio di impegno concreto per il territorio”

Palmi, “Christmas Concert Night”: il Coro Manfroce al Palaeventi di Piazza Primo Maggio

Cosenza, il Telesio celebra l’eccellenza francese: consegnati i Diplomi EsaBac e le Certificazioni B2

Nuove Circoscrizioni a Reggio, la Federazione del Pd metropolitano: “Un passo storico per ricostruire un rapporto di prossimità con i quartieri”

“Concerto per Andrea”: il Liceo Musicale di Campanella Fiorentino rende omaggio all’ex allievo scomparso prematuramente

Consiglio regionale, Falcomatà: “Assistiamo ad una pericolosa coincidenza di indirizzo politico tra controllore e controllato”

La sindaca Simona Scarcella assume la presidenza facente funzione di Anci Calabria

Giannetta (FI): “Accuse pretestuose di Tridico, Commissione di vigilanza a maggioranza non mette a rischio la democrazia”

Cirò Marina, nasce “Mestiere Musica”: masterclass dell’Istituto Vivaldi per i futuri professionisti della musica

Domenica d’Incanto, il teatro che unisce: “Natale in casa Cupiello” chiude la stagione 2025 al Teatro Comunale di Catanzaro

Comune di Cosenza: attivo il numero verde per segnalare guasti a illuminazione pubblica, semafori ed edifici comunali

SOL and the City Sud, Agrocepi Calabria presente a Catanzaro con il presidente Cristian Vocaturi

“Natale a Gaza. Una candela nell’oscurità”: arte e memoria per la Palestina a Reggio Calabria

Reggio, festività natalizie: avviso variazioni al servizio di raccolta rifiuti

Pallavolo Rossano ASD a Cutro: trasferta insidiosa per difendere la vetta della Serie C

Lotto, colpo da 27mila euro ad Amendolara (CS)

Teatro Rendano, tutto pronto per “Pagliacci”: l’opera di Leoncavallo in scena a Cosenza

Il futuro del cinema passa da Catanzaro: “SHOT” porta in sala i talenti dell’Accademia di Belle Arti

Cannitello, torna l’idea del biscotto nautico come prodotto tipico di Villa San Giovanni

Catanzaro, Capellupo: “Deliberato intervento di messa in sicurezza da 300mila euro per contrada Cuturella nel quartiere Gagliano”

“Un giorno in Archivio”: percorsi educativi per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni all’Archivio di Stato di Cosenza

Il rettore Giovanni Cuda eletto nella Giunta della CRUI

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook