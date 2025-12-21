Ancora una vittoria per la Tonno Callipo

Tutti in piedi ed applausi! La solita eccezionale Tonno Callipo, alla vigilia della lunga sosta natalizia, mette in fila l’11/a vittoria di fila, la decima per 3-0 e conserva il primato a +3 su Oplonti. Al di là dei numeri, l’aspetto che più impressiona ma non stupisce è la concretezza e la ferocia di Botarelli e compagne, che possono anche iniziare andando sotto nel punteggio, come accaduto ieri, ma alla distanza vien fuori il valore, ancor meglio chiamasi la superiorità, di un roster che dispone di tante frecce tutte di qualità nel proprio arco. Ad iniziare dall’inattesa best scorer di giornata, ovvero la centrale Civitico con 13 punti, di cui oltre la metà (7) a muro. Chapeau! A seguire i due bracci armati giallorossi: il destro di Botarelli ed il mancino di Grigolo, entrambe con 12 punti. Per proseguire con la rientrante, dopo due gare, Pomili (10) ieri a segno con colpi d’autore, in primis un magico bagher vincente da fuori campo nel terzo set. Ma che dire pure del resto del roster? Brave pure loro! Dalla rientrante, anche lei dopo due gare, Besteghi che come sempre ha distribuito bene il gioco; alla solita Quiligotti, che registra un 52% di ricezione positiva cioè anche ieri è stata ovunque a coprire in difesa; all’altra centrale Rizzo preziosa come sempre. Dulcis in fundo, dopo nove gare di assenza, che piacere rivedere in campo seppur per un veloce doppio cambio a fine terzo set, anche capitan Scacchetti dopo il lungo infortunio. Insomma nulla di nuovo sotto il cielo giallorosso: la solita Tonno Callipo conferma con autorevolezza la propria leadership in vetta, e lo fa col passo delle grandi!

CRONACA. Torna il sestetto di tre gare fa: diagonale Besteghi-Botarelli; Civitico e Rizzo al centro; Grigolo e Pomili in banda, Quiligotti libero. Dall’altra parte bene i due martelli Barbaro e Cabassa, ma ha pesato soprattutto una difesa alquanto lacunosa, con basse percentuali in ricezione al pari di un solo muro. Nel primo set Tonno Callipo frenata e sotto nel punteggio (1-3, 2-6, 7-9) contrassegnati questi parziali da tre errori giallorossi al servizio, fondamentale che peserà in questa prima parte. Quindi il primo dei sontuosi sette muri di Civitico segna la parità sull’11-11. Arriva il time out anche per le ospiti (coach Saja l’aveva chiamato sotto 1-5) e poco dopo ecco il secondo sul 16-14 per Vibo, grazie a due punti di fila della tonica Pomili. Tonno Callipo trasformata rispetto all’inizio set: la solita Botarelli (suo anche il 24-20), oltre che Grigolo (tre punti di fila fino al 23-17) si caricano la squadra sulle spalle ed archiviano il set, con un muro finale di chi se non dell’ottima Civitico (25-20).

Il secondo parziale lo apre Rizzo col marchio di fabbrica, la solita fast e Vibo si porta sul 4-1 con l’unico ace di Botarelli. Modica però non molla e pareggia sul 6-6, anche se sull’attacco di Pomili c’è forse un tocco a muro non ravvisato dagli arbitri. La parità dura poco (8-8), Vibo accelera migliorando al servizio, mettendo così in grandi difficoltà la ricezione ospite, di Cabassa in primis. Time out ospite sul 12-9 Vibo (con Grigolo), quando sale in cattedra il rullo compressore Irene Botarelli! In questa fase l‘opposto giallorosso mette a terra ben cinque attacchi vincenti (dall’11-9 al 18-10, con gli ultimi tre di fila), interrotti solo momentaneamente dal secondo time out siciliano. Il vantaggio della Tonno Callipo resta vistoso e, oltre a qualche errore avversario, sono Pomili e Civitico che chiudono il set sul 25-13.

Sul 2-0 per Vibo, le ospiti di Modica escono definitivamente dal match, quasi rassegnate nel terzo set. Qui un ace di Grigolo vale il 7-3 e poco dopo (9-4) D’Amico coach ospite chiama time out. Il timido risveglio di Modica si vede solo sul 15-8 per Vibo: le siciliane infilano un parziale di 4-0 (15-12) che consiglia Saja a chiamare un time out. Ma l’anzidetto magico bagher di Pomili, che vale il 17-12 per Vibo, spegne ogni velleità siciliana nonostante il loro secondo time out. Proprio la schiacciatrice giallorossa realizza ancora, in particolare il 21-17 quando entrano Scacchetti e Scarabottini, salvo uscire poco dopo. Ma non ci sono sorprese: è Grigolo, su alzata di Pomili specialista di bagher, a chiudere set (25-19) ed incontro sul 3-0. E l’esultanza può partire! Ora meritata pausa, il campionato per la Tonno Callipo riprenderà l’anno nuovo, con la trasferta di sabato 10 gennaio a Magione Perugia, per poi chiudere l’andata la settimana dopo al PalaValentia con Oplonti.

INTERVISTA. Merito alle ragazze da parte di coach Saja a fine gara: “Una partita giocata con grande intensità – inizia il tecnico della Tonno Callipo -, siamo forse partiti con il freno a mano un po’ tirato nel primo set. Ma come spesso ci succede, il tempo di prendere le misure ed è salita tantissimo la qualità del nostro muro-difesa e del contrattacco. Queste ragazze hanno veramente una spiccata attitudine, quella di farsi trovare pronte e di non perdersi d’animo quando le cose non vanno, ma di risalire insieme la china. Eccezion fatta per la prima parte del match, dopo c’è stata una prestazione di alto livello – continua Saja -, soprattutto in quei fondamentali che noi davamo ad appannaggio della squadra avversaria, cioè la difesa e la ricostruzione. Devo dire – e non se ne abbia a male il mio collega avversario – che ieri nel muro-difesa abbiamo fatto una partita di grande spessore, facendo meglio quello che di solito è il marchio di fabbrica proprio di Modica. Quindi grande qualità e tanti complimenti alle mie ragazze, possiamo goderci altri tre punti come al solito non scontati, e fare un Natale sereno. Poi torneremo in palestra e cominceremo a preparare la gara successiva a Magione. Mi hanno chiesto – conclude Saja – di dare l’mvp ma non me la sono sentita, perché ieri tutte le ragazze impiegate hanno fatto una partita di grande spessore e credo che mai come questa volta abbia vinto la squadra nel suo complesso.”

TONNO CALLIPO – EPAS AGOCAP PVT MODICA 3-0

(25-20, 25-13, 25-19)

TONNO CALLIPO: Besteghi 2, Botarelli 12, Civitico 13, Rizzo 6, Grigolo 12, Pomili 10, Quiligotti (L, 52% pos, 33% prf), Scacchetti, Scarabottini. Ne: Vinci, Cammisa, Natalizia (L), Macedo, Massara. All. Saja

MODICA: Brioli 1, Barbaro 12, Carnazzo 4, Palazzi 3, Cabassa 11, Meniconi 4, Ferrantello (L 29%pos, 29%prf), Clemente 1, Marianelli, Piciocchi. All. D’Amico

ARBITRI: Massimiliano Magrone e Marcello Rutigliano.

NOTE: durata set: 28’, 24’, 27’ per un totale di un’ora e 19’. Vibo: ace 3, bs 7, muri 9, errori 16; Modica: ace 1, bs 6, muri 1, errori 20. Attacco 39%-26%; ricezione 55%-39%.