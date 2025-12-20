Santa Claus Run, Sessa vince a Rende

E’ Federico Sessa il vincitore della Santa Claus Run, la particolare prova di 10 km disputata a Rende (CS) con un forte spirito natalizio dalla sua parte, spirito che si traduce anche nello scopo solidale e benefico che la manifestazione aveva. Una sfida di 10 km per le strade della città cosentina che aveva anche una corposa porzione non competitiva oltre alla Family Run prevista dal programma.

La vittoria di Sessa è stata piuttosto netta. Il corridore della Runners Cosenza ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 40’50” precedendo di 48” Federico Brancatelli (Lib.Atl.Lamezia), terza posizione per Domenico Retroso (Kos Running) che ha chiuso a 1’55”. Fuori dal podio Carmine Spizzirri e Arturo Ruffolo, anche loro targati Kos Running, rispettivamente a 3’26” e 4’55”.

Bella prova fra le donne di Annunziata Fondacaro (Cosenza K42) che in 46’14” non solo ha fatto il vuoto alle sue spalle, ma ha anche colto la settima piazza assoluta. Seconda posizione per Sabrina Gioberti (Kos Running) a 6’47”, terza per Marilena De Simone (Cosenza K42) a 13’36”.

La quarta edizione dell’evento, prima a livello agonistico, aveva il sostegno del Comune di Rende che l’ha inserita fra le manifestazioni dedicate al Natale di quest’anno. Un grazie speciale a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita dell’evento, pronto a tornare il prossimo anno in veste ancora più bella.