Arcieri catanzaresi protagonisti nell’ultima gara dell’anno

Il 21 dicembre nella struttura sportiva Palaunipromos di Cinquefrondi, organizzata dalla locale società sportiva di tiro con l’arco, si è svolto l’ultimo appuntamento sportivo dell’anno che ha visto partecipare all’evento arcieri provenienti da quattro regioni oltre ai locali atleti calabresi.

La società catanzarese, partecipa all’evento sportivo con nove atleti, i quali a fine competizione raggiungono tutti ottimi piazzamenti. Nell’olimpico l’oro va a Poerio Piterà Francesco nella classe Juniores, seguito da Sgotto Sofia e Poerio Piterà Edoardo rispettivamente nella classe allieve e Seniores. Altro Oro per Poerio Piterà Anastasia nel compound Juniores e Fabio Ludovica nella Classe Ragazze. Argento per Demasi Pasquale nell’olimpico seniores e Bronzo per Demasi Maria nel compound Seniores. La squadra composta da Poerio Piterà Edoardo, Demasi Pasquale e Sgatto Maurizio chiude al terzo posto nella divisione Olimpica classe seniores. Altro podio tutto d’oro per Poerio Piterà Alessandro nell’arco nudo Giovanissimi.

Con la gara di Cinquefrondi, commenta il Mister Poerio Piterà Edoardo, si chiude l’anno 2025, il quale ci ha regalato innumerevoli soddisfazioni, sia in campo locale che in campo nazionale. Questa gara, aggiunge il mister, segna anche l’ultima partecipazione con i nostri colori di Francesco Poerio Piterà, il quale per opportunità sportive ha deciso accettare la proposta di gareggiare per il prossimo anno con la C.A.M. Arcieri Monica, società lombarda di ottime qualità tecniche ed organizzative. A Francesco, vogliamo rivolgere i nostri ringraziamenti, sia come arciere e sportivo sia come persona. Con i suoi risultati e con il suo impegno ha portato in alto i nostri colori nello scenario nazionale e internazionale, il nostro auguri è quello di continuare a fare bene per il nuovo Team, che sicuramente darà nuovi stimoli e motivazioni, con l’augurio che possa anche competere con i colori della Lombardia in manifestazioni nazionali.

Vorremmo inoltre chiudere l’anno con il ringraziamento a chi ci ha sempre supportato in questa stagione Gillo Gold Medal e Vittorio Frangilli per i materiali di Francesco, Tech4green di Salvo Scuto e tutti gli altri che hanno creduto in noi.

La nuova stagione si aprirà con due memorial che si disputeranno a Taverna, il primo l’11 gennaio in onore di Giuseppe Pascuzzi, lo sportivo per eccellenza, il quale nella sua attività di consigliere comunale e delegato allo sport ha considerato tutti ma proprio tutti gli sport locali sullo stesso piano di importanza, e il secondo il 18 gennaio per ricordare due angeli che lo scorso anno ci hanno lasciato, Mattia Scumaci e Giorgia Grande. Un omaggio questo nostro a due ragazzini che resteranno sempre presenti nelle memorie e nella vita della nostra comunità.