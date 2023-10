Asd Volley Academy Cerzeto continua nella Tonno Callipo Family

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la proficua e significativa collaborazione tra la ASD Volley Academy di Cerzeto e la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Un binomio fortemente voluto dal presidente Pippo Callipo, da sempre vicino sia ad iniziative sociali e benefiche che a progetti educativi, formativi e sportivi. Come in questo caso, quando tre anni fa il presidente giallorosso ha subito colto l’entusiasmo, la passione e la voglia di fare della compagine presieduta da Veronica Cetraro e diretta da Massimo De Marco, da sempre attenti alla crescita dei giovani in primis a livello umano e poi a quello sportivo.

Chiaro l’intento della collaborazione e della nascita della “Tonno Callipo family”: favorire ed invogliare la pratica sportiva in tutto il territorio calabrese. Attraverso la rete di affiliazione, la società giallorossa dà supporto alle proprie affiliate dal punto di vista tecnico, permettendo conseguentemente ai più giovani di esprimere potenzialità ed entusiasmo nel praticare sport ed in particolare la pallavolo. E chissà se un domani la Tonno Callipo family possa regalare a questi giovani appassionati di volley la chance di vestire proprio la gloriosa casacca giallorossa. Infatti, gli atleti della ASD Volley Academy avranno modo di entrare a contatto col Settore Giovanile vibonese sia negli allenamenti congiunti che verranno organizzati tra le società, sia nei momenti di specializzazione condotti dal direttore tecnico della Tonno Callipo Volley Francesco Piccioni.

Sin dall’inizio del progetto di collaborazione, a suggellare l’affiliazione tra le due compagini, la ASD Volley Academy potrà utilizzare l’apposito logo della “Tonno Callipo family” sulle maglie da gioco e nelle campagne di reclutamento di giovani atleti nell’alto cosentino.

Molto soddisfatto nel continuare questo percorso il vicepresidente della Tonno Callipo Volley, Filippo Maria Callipo, che spiega: “Il rinnovo di questo felice connubio con la ASD Volley Academy ci riempie di gioia e di speranza perché significa che, anche in un territorio difficile come il nostro, frenato da tante problematiche, si possono creare sinergie tali da poter crescere insieme facendo gruppo. E farlo attraverso la pallavolo, che abbiamo sempre onorato, è per noi una soddisfazione doppia soprattutto per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo magnifico sport. Questo accordo sancisce e celebra un lavoro fatto nel corso degli ultimi anni e si pone un obiettivo di lungo termine nel bene reciproco delle due società. In particolare quello di favorire e consentire la pratica dello sport ai tanti giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo”.

Entusiasta la presidente Veronica Cetraro che sottolinea: “Ringraziamo la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia per la fiducia e la stima riposta in noi da ben tre anni. Far parte delle società affiliate alla Tonno Callipo family è per noi un onore! Dal 2019 anno di apertura della nostra società abbiamo fatto di una passione, nata ben 30 anni fa con il Ds e Mister Massimo De Marco, uno stile di vita, con la volontà e la speranza di trasmettere la stessa passione ai giovani del posto. Numero di giovani cresciuti in modo esponenziale negli anni, a testazione che questa passione per il volley lo siamo riusciti a trasmettere. Ed essere tra le società affiliate al marchio Callipo ha dato una spinta alla crescita del vivaio. Per questo ringrazio col cuore il Presidente Pippo Callipo e il vice presidente Filippo Maria Callipo che, fin dalla mia prima email, senza neanche conoscermi, hanno dato fiducia al nostro Progetto Giovani. Lo sport unisce, lo sport in contesti ostici come i nostri apre le porte ai giovani e al loro futuro, e se lo si fa insieme tutti i nostri giovani avranno un futuro sportivo migliore!!!”