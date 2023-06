Taekwondo: i risultati del torneo Kim & Liù

Nella splendida cornice del Foro Italico a Roma, in contemporanea con il Grand Prix di Taekwondo, torneo valido per le qualificazioni olimpiche Parigi 2024 che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 56 paesi; si è svolto il torneo di combattimento Kim & Liù riservato ai bambini dai sette agli undici anni. Quest’anno oltre 1500 i piccoli atleti partecipanti, provenienti da tutta Italia, dalla Grecia, dalla Romania e dall’Irlanda, divisi per categoria di peso e d’età.

Per la società Taekwondo 2018 Reggio Calabria A.S.D., cinque gli iscritti al torneo, accompagnati dalle famiglie e guidati dal direttore tecnico Salvatore Chiovaro e dall’allenatore Abdelaziz Lahbiri. Matteo Calderone nella categoria -33kg cinture verdi, Samah Lahbiri nella categoria -40Kg cinture verdi, Domenico Cozzucoli nella categoria -33Kg cinture gialle e le esordienti Sofia e Ilaria Polimeni rispettivamente nella categoria -40Kg e -36Kg cinture bianche. Matteo Calderone e Domenico Cozzucoli sono i primi a scendere sul tatami, ma entrambi purtroppo non riescono ad andare oltre gli ottavi. E’ Samah Lahbiri a riaccendere gli entusiasmi con la vittoria per 2 round a 1 dell’incontro che le permette l’accesso ai quarti di finale. A causa di un lieve infortunio al piede sinistro, non riesce ad esprimere il suo potenziale, perde per 2 round a 1 e deve rinunciare all’accesso alla semifinale.

I sorteggi degli incontri hanno, invece, favorito Ilaria Polimeni, posizionandola direttamente in semifinale. Ottimo l’incontro condotto dalla giovane atleta, che però deve cedere il passo all’avversaria perdendo l’incontro per 2 round a 1, ma conquistando comunque una medaglia di bronzo. La rivelazione è Sofia, capace di mettere sul tatami tutta la determinzione per affronare un percorso che la porterà a non perdere un round, vincendo tutti gli incontri, ottavi, quarti, semifinale e finale per 2 round a 0, non lasciando scampo a nesssuna delle avversarie e conquistando uno strepitoso primo posto. Grande la soddisfazione della società e delle famiglie per la conclusione di questa prima parte della stagione agonistica, che proseguirà il prossimo settembre con gli allenamenti presso la Dinamyca Palestre in attesa dei futuri impegni.