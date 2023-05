Scherma: Francesco Dodaro vince il Campionato Nazionale Gold Under 17

Storico risultato per la scherma calabrese alla prima edizione del nuovissimo Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani, manifestazione dedicata agli schermitori Under 17 e Under 20 che ha raccolto l’eredità della Coppa Italia di categoria.

Francesco Dodaro, atleta del Club Scherma Cosenza, ha vinto la gara di Spada Maschile Under 17 riportando in Calabria un titolo nazionale che – al di là delle categorie Under 14 – mancava da molti anni.

Dodaro conquista il titolo al suo terzo e ultimo anno nella categoria Cadetti, completando così un percorso di crescita che lo ha visto ottenere risultati sempre migliori in tutte le competizioni regionali e nazionali sin dalle categorie Under 14. Il giovane atleta cosentino infatti si è fatto notare sin da quando, da bambino, ha iniziato a prendere parte alle sue prime competizioni agonistiche nazionali. Nel tempo ha sempre ottenuto buoni risultati, mantenendosi ai primi posti del ranking nazionale ad ogni passaggio di categoria e guadagnando anche diverse convocazioni ai raduni nazionali del Centro Olimpico Federale.

Nella stagione agonistica che va a chiudersi, Francesco Dodaro ha dominato le pedane calabresi, conquistando cinque ori e un argento in tutte le competizioni regionali – sia in quelle di categoria che nelle gare Open – e ottenendo anche buoni piazzamenti a livello nazionale. È così arrivato al Campionato Nazionale Gold Under 17 come terza testa di serie della gara nella classifica iniziale per ranking.

Nel suo girone ha ottenuto sei vittorie su sei assalti, subendo in totale solo 14 stoccate e qualificandosi al 2° posto della classifica provvisoria. Ha iniziato così la sua scalata al tabellone delle dirette dalle posizioni di vertice e ha saltato per merito il primo assalto a eliminazione diretta. Gli assalti successivi sono stati contro Samuel Filosa (Formia) 15-8, Salvatore Sciuto (Caltagirone) 15-4, Teo Falcinelli (Pisa) 15-14, Marco Fogazzi (Treviso) 15-10.

In semifinale Dodaro regala l’unico brivido della gara, vincendo per una singola stoccata e in recupero su Edoardo Parchi (Pisa). Giunto in finale, recupera tutta la sua esuberanza atletica e vince, contro Alessandro Andretta (Castelfranco Veneto), con un punteggio di 15-10 che non concede dubbi e fa esplodere la festa nel Club cosentino.

Nella stessa manifestazione si sono distinti anche Francesco Martire (Club Scherma Cosenza) che ha conquistato il 6° posto nella gara di Fioretto Maschile Under 17 e Gloria Davoli (Circolo Schermistico Lametino) giunta 7ª nella gara di Sciabola Femminile Under 20.