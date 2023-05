Cosenza Pallanuoto, week end intenso con tante partite in acqua per le giovanili

Fine settimana intenso, quello appena trascorso nella Piscina comunale di Cosenza. Oltre a veder impegnati gli atleti della Serie C e le ragazze dell’A2, il settore giovanile ha visto in acque diverse categorie. Le ragazze della giovanile femminile, ad esempio, hanno dimostrato voglia di giocare ed un impegno consolidato. Un bell’incentivo a crescere ed uno degli obiettivi posti, ad inizio anno, dal mister, oltre che dalla società.

“Vogliamo continuare nella crescita aggiungendo grinta agonistica utile all’approccio di questo sport che è meraviglioso”, dicono dalla società.

“Tuttavia si sono viste cose positive in questi giorni ma anche tante cose su cui dobbiamo ancora lavorare”, si aggiunge. “Siamo felici comunque per la voglia che ci hanno messo e la determinazione ad affrontare tre gare in due giorni”, la chiosa. Un accenno al portiere Giulia Reda che nella prestazione contro Reggio si è fatta valere parando anche due rigori, ragazza di vero impegno e tenacia.

Under 18: Buona prestazione, ottimo approccio e atteggiamento, partita mai in discussione e minutaggio elevato per tutti i componenti della rosa.

Under 14: Si è disputata la gara contro la miglior compagine regionale; i ragazzi hanno lottato ma il divario da colmare è molto ampio, l’impegno è quello giusto e ci sono tutte le carte in regola per migliorarsi. Nulla invece da dire per l’altra gara dove si è visto gioco e netta superiorità.