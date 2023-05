La campionessa paraolimpica Enza Petrilli presenta a Lamezia Terme la sua opera prima “Io sono la Freccia”

Sabato 29 Aprile presso la Fondazione San Tarcisio a Lamezia Terme, è stata presentata l’

opera prima della Campionessa Paraolimpica Enza Petrilli “Io sono la Freccia”, (editore

ReAdaction).

L’Evento culturale è stato organizzato dall’associazione Culturale Lamezia Muse in

collaborazione con Open Space APS (Ente organizzatore di Ormeggi Festival) ed è stato fin

da subito sposato ed evidenziato dai responsabili della sede coinvolti : Caterina Carbone e

Anna Carbone (Responsabili Università Telematica Pegaso) e Francesco Cefalà (Responsabile Università Telematica Mercatorum).

“Io sono la Freccia” un libro emozionante ed autobiografico che parla della grande forza di

volontà e di rinascita della Campionessa. Un libro che permette al lettore di entrare nella sua storia e rivivere con lei tutte le sue emozioni.

Alla presentazione erano presenti diverse realtà sportive (la maggior parte assenti per le

gare di promozione di categorie superiori) e associative di Lamezia Terme tra le quali

Promosport, Arcieri Lametini e Lucky Friends, che hanno reso ancor più importante la

presenza della Petrilli, sottolineando come spesso cultura e sport siano strettamente

collegati fra loro, in quanto possano lanciare messaggi comuni di rinascita e coraggio.

Non una semplice presentazione, ma un “dialogo tra amiche” quello instaurato tra Rita Giura ed Enza, con momenti di emozione e condivisione più intima attraverso la lettura di alcuni passi del libro, immagini della Campionessa e la musica (intermezzi a cura di Lamezia Muse)… Il pubblico presente in sala è stato attento ed emozionato, ascoltando con

particolare partecipazione (diverse le domande fatte all’autrice) ogni singolo messaggio

lanciato dalla voce ferma e dolce della Petrilli che, come dice il titolo stesso del libro, è

realmente una freccia che c’entra il bersaglio in ogni singola sua parola, messaggio,

emozione…. Arriva dritta al cuore di ogni persona Enza,umile disponibile e sorridente

sempre.

Vincenza Petrilli :Vittima di un incidente stradale nel 2016 che le ha danneggiato la colonna

vertebrale, nel 2020 si unisce alla nazionale paralimpica di tiro con l’arco. Nel 2021 fa parte

della delegazione italiana alle paralimpiadi di Tokyo vincendo l’argento. Nel febbraio 2022

partecipa invece per la prima volta ai mondiali IPC di Dubai, vincendo 3 medaglie d’oro. Nel

gennaio 2023 vince il Campionato italiano.