Azienda Nicolazzi di Belcastro: da 22 anni Festa del Lavoro con dipendenti e imprenditori fra vino, brindisi e canti

È fin dall’anno 2000 che l’azienda agricola Nicolazzi festeggia il Primo Maggio con i lavoratori a Fieri di Belcastro. E così, anche quest’anno, il rito si è rinnovato con un rustico ma al contempo raffinato banchetto “alla calabrese” fra vino, brindisi e canti.

Menu della Festa dei Lavoratori: formaggi pecorini, soppressate, salsicce, capicolli, pancetta, olive nere, ricotte tenere, sardella, polpette di riso e di carne, ecc. solo come antipasti. Primo: penne al ragù; secondo: salsiccia, pancetta e costine di maiale arrostite, agnello alla pecorara, patate e peperoni e via di seguito. Dolci: bignè alla crema, profiteroles, mignon, cannoli. E alla fine… si ricomincia con spaghetti aglio, olio e peperoncino! Il tutto innaffiato da vini, sempre rigorosamente di produzione propria, e spumante Ferrari. Una grande sempre indimenticabile abbuffata. Festa autentica, celebrata a tavola, allietata dalla musica e dai ritmi di Guido Ierardi di Petilia Policastro che ha creato davvero un’atmosfera folcloristica, emozionante, di rara bellezza.

Soddisfatti naturalmente il capostipite Amedeo Nicolazzi e i suoi famigliari che hanno accolto a braccia aperte e con “antica” generosità tutti gli ospiti: lavoratori dipendenti, collaboratori, amici, parenti, braccianti agricoli, vicini e lontani, imprenditori giunti da Petilia Policastro, Mesoraca, Cotronei, Rocca di Neto, Crotone, Belcastro, Botricello, Cropani, Cuturella, Petronà, Catanzaro, ma anche da Roma, Arezzo e altre città italiane.

Interessanti gli scambi di esperienze a confronto fra i leader delle imprese di Cotronei nel campo a livello nazionale delle costruzioni stradali e tunnel e nel campo sempre nazionale della distribuzione elettrica, così come nel settore olivicolo con le aziende Nicolazzi, Giovanni Niutta di Cuturella, Doria di Catanzaro e nel comparto editoria rappresentato da Francesco Rizza de Il Crotonese, da Roberto Messina (Academ Editore) proprio il giorno prima intervistato al TG 1 per il libro Tokio 2020, consegnato in dono alla famiglia Nicolazzi; così come è stato donato ai famigliari il testo “Tradizione in Calabria” a cura di Luigi Stanizzi con destinazione autorevolissimi congiunti romani. Tradizioni nobilmente incarnate dalla famiglia Nicolazzi per generosità, ospitalità e laboriosità. Un solo anno è saltata la Festa del Primo Maggio a Fieri, per allarme COVID. Ma quest’anno ha superato ogni migliore aspettativa: quando si lavora si è pronti al sacrificio più duro ma quando è festa la gioia raggiunge l’apice.