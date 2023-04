Cosenza pallanuoto, serie C maschile: vittoria per 19-9 contro la Sikelia Waterpolo

Si sblocca la Cosenza Pallanuoto in casa dopo due passaggi a vuoto e la sosta forzata. 19-9 il risultato finale appannaggio del team della società bruzia.

Parte bene la squadra di casa con una grande prestazione difensiva che permette immediatamente di indirizzare la gara nella direzione giusta. Così mister Manna. “I ragazzi sono stati bravi nel fare quello che avevamo detto e nell’approcciare la partita nel migliore dei modi; cosa che altre volte non ci era riuscito. Sono contento della prestazione di tutti, nessuno escluso ma è giusto sottolineare gli esordi con gol di Gaudio e Viapiana che hanno atteso il loro momento e si sono fatti trovare pronti lavorando a testa bassa sempre. Da qui alla fine per noi sono 5 finali da giocare al massimo, senza guardare la classifica. Poi faremo i conti all’ultima giornata, dando sempre il massimo. Dedica personale da parte mia a Runco che, ingiustamente non a disposizione per la partita, mi ha fatto capire con la sua sofferenza la forza e la bellezza del gruppo che abbiamo creato”.