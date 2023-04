Polisportive Giovanili Salesiane reggine: al via il primo torneo di padel

Dopo avere lanciato il trekking, in collaborazione con l’associazione “Ambiente Mare Italia”, le Polisportive Giovanili Salesiane reggine si cimentano, adesso, nel padel, lo sport che sta appassionando tantissime persone, giovani e meno giovani, uomini e donne.

Non solo calcio, pallavolo e basket, dunque. Continuano le novità in casa PGS, determinate più che mai a farsi conoscere ed apprezzare nel territorio reggino ed anche in provincia. La presenza di validi collaboratori, sempre pronti a scendere in campo all’insegna dei valori che si ispirano a Don Bosco, guardando all’importanza sociale, educativa e spirituale dello sport, soprattutto tra i più giovani, non può che inorgoglire il Presidente Filomena Iatì, consapevole di poter contare su un Comitato composto da uomini e donne che fanno del volontariato un principio cardine della loro azione, volto esclusivamente alla crescita sportiva e personale degli atleti.

Grande soddisfazione viene espressa dal direttivo reggino in merito al torneo di Padel che prenderà il via domenica 2 aprile 2023, presso la struttura di Pietrastorta e che si protrarrà per tutto il mese. Il torneo vedrà scontrarsi tre categorie: uomini, donne e mista, suddivise in gironi.

Domenica alle ore 17.00 si disputeranno le prime tre partite, relative alle tre categorie coinvolte. I premi in palio saranno svelati nel corso del torneo.