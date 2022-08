Grande successo per i tornei di Beach soccer e beach volley a Bova Marina

Cala il sipario, si spengono le luci e gli applausi sono scroscianti. L’Oratorio Salesiano di Bova Marina, con la collaborazione delle PGS Calabria, porta a termine i tornei di beach soccer e beach volley con feedback molto positivi. Quello che è sempre stato un campo in terra battuta all’interno dei locali oratoriani si è trasformato, per oltre dieci giorni, in una spiaggia con ombrelloni colorati e centinaia di persone provenienti da ogni parte della provincia di Reggio Calabria. Altissimo il livello delle squadre in campo, ma soprattutto tanto entusiasmo e divertimento. Pienamente soddisfatti lo staff organizzativo dei tornei e tutto l’ambiente oratoriano.

«Ci teniamo a ringraziare – spiegano le organizzatrici Bruna Vadalà e Mariastella Agostino, quest’ultima anche direttore tecnico delle PGS Calabria – tutti coloro che hanno lavorato interrottamente per la riuscita di questa singolare manifestazione sportiva, iniziando dalla realizzazione dei campi alla gestione del torneo, dagli sponsor alle squadre. Tutti gli atleti hanno saputo comportarsi e divertirsi con lo spirito di amicizia e aggregazione che sono punto fermo del nostro Oratorio Salesiano e delle PGS. È stato un torneo che ha portato grande movimento e pubblico fino a tarda notte e che si è concluso con un buon cornetto caldo per tutti».

«Consentiteci infine – concludono le organizzatrici – di salutare e ringraziare il parroco don Vincenzo e soprattutto il direttore Don Rino, quest’ultimo punto di riferimento indiscusso dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina, trasferiti ad altro incarico. Come il testo di una nota canzone “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ci auguriamo che questo sia per noi un arrivederci».

Nel frattempo, in vista di settembre, si sta già lavorando per la stagione sportiva e oratoriana che a Bova Marina sarà targata ancora PGS.