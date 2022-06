La Reghium con Vibonese Vice Campione della Serie C

La Us Vibonese Calcio in collaborazione con la Reghium Esports ASD, hanno disputato nel weekend il campionato virtuale della eSerie C organizzato da Lega Pro.

Dopo le fasi di qualifiche fatte il 15 maggio contro la Virtus Entella che ha visto trionfare la Vibonese Esports per 2 a 1 la prima partita con il player LucaB4792 e la seconda partita 7 a 2 con il player Ice_Gallo, le società partecipanti (Aurora Pro Patria, Albinoleffe, Mantova, Padova, Acquila Montevarchi, Calcio Lecco, Virtus Entella, Piacenza Calcio, FC Pro Vercelli, Olbia Calcio, Vis Pesaro, US Viterbese, Pontedera, Palermo, Monopoli, Catanzaro (in collaborazione sempre con Reghium Esports ASD), Paganese, Reggiana, Virtus Francavilla) riunite tutte a Ferrara alla sede di WeArena (Organizer dell’evento) per disputare le fasi finali del campionato con la presenza anche del Vice Presidente Marcel Vulpis.

La US Vibonese Calcio dopo un gran weekend che ha visto Lucab4792 rimaner imbattuto fino alla finale e un grandissimo Ice_Gallo che a suon di goal hanno portato la squadra fino alla finale dove però li ha visti purtroppo uscir sconfitti contro l’Albinoleffe.

Comunque un ottimo risultato portato a casa dalla Società e dal team Esports Reghium che li ha visti diventare Vice Campioni della eSerie C.

I Risultati della eSerie C

Qualifica contro Virtus Entella:

LucaB4792: 2 – 1

Ice_Gallo: 7 – 2

Ottavi di Finale contro Paganese:

LucaB4792: 3 – 0 Ice_Gallo: 2 – 0

Quarti Finale contro Monopoli: LucaB4792: 1 – 0 Ice_Gallo: 4 – 2

Semifinale contro Palermo: LucaB4792: 2 – 0 Ice_Gallo: 1 – 2