Domani a Capistrano il Premio Renoir

Si svolgerà domani alle ore 21:30 nel centro della Provincia di Vibo Valentia, il Premio Renoir, assegnato dall’amministrazione comunale a un’eccellenza che lavora sul territorio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Martino, nell’edizione di quest’anno, premierà il dottor Antonio Giovanni Arone, dirigente medico legione Guardia di finanza, nonché dirigente medico dell’Asp di Vibo Valentia e medaglia d’oro per i 45 anni di carriera ordine medici. Prima di Arone a esser insigniti del premio erano stati: Pippo Callipo per l’imprenditoria, l’artista Franco Natale, il noto cardiologo Enzo Pasceri, docente scientifico in Giurisprudenza Giovanni Pasceri e il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo. L’appuntamento in programma in piazza Renoir, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Marco Martino e dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì. Alla premiazione coordinato dal direttore di Kalabriatv.it Nicola Pirone, interverranno anche il Presidente dell’ordine dei medici di Vibo Valentia, Antonio Maglia, il direttore del dipartimento emergenza e urgenza 118 area centro Antonio Talesa, il medico di famiglia Domenico La Serra e il presidente della Commissione Sanità della Regione Calabria Michele Comito. Concluderà l’appuntamento il dottor Antonio Giovanni Arone, che riceverà il premio confezionato dall’orafo Michele Affidato.