Calabria al top: investimento di 11 milioni di euro per l’Hotel Rocca Nettuno di Tropea

La Banca Monte Paschi di Siena ha deliberato un finanziamento di 8,2 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di oltre 11 milioni, per la rinomata storica struttura Rocca Nettuno Hotel di Tropea, che ha una capacità ricettiva di oltre 700 posti letto.

Lo rende noto lo studio De Pasquale & Partners che in qualità di Advisor, assiste da oltre 20 anni la Hispanitalia Hotels Srl, società del gruppo multinazionale tedesco FTI Frosh Touristik gmbh. L’operazione, coerentemente con la strategia del gruppo FTI, consente di consolidare la propria posizione in Calabria nell’area gestione dirette alberghiere, con un programma di investimento che, in un biennio, darà nuovi standard di qualità a questa struttura da sempre particolarmente amata dai turisti stranieri.

Lo studio De Pasquale & Partners ha anche in questa occasione supportato il management locale, rappresentato da Giovanni Imparato, per la definizione del progetto con un’assistenza globale in merito alla struttura legale, fiscale e finanziaria dell’operazione, curandone i diversi complessi aspetti.

Già sei anni addietro – ricorda il Dottore Commercialista Gaetano De Pasquale – il nostro studio è stato advisor italiano nell’ambito di un finanziamento di 20 milioni di euro, concesso allo stesso gruppo FTI dalla banca turca Deniz Bank.

L’operazione attuale di 8,2 milioni di euro, portata a termine con successo in questi giorni, è da considerarsi di importantissimo valore in un territorio – a forte vocazione turistica – bisognoso di nuovi ed adeguati livelli di qualità, per competere in uno scenario internazionale.