Si chiude la tappa di Vibo Marina del Nastro Rosa Tour, straordinaria vetrina per il territorio con eventi, musica, food e sport

L’incantevole bellezza dei luoghi, la calorosa accoglienza dei vibonesi e gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia hanno scandito i due giorni della tappa di Vibo Marina del Nastro Rosa Tour 2023, che ora ha preso il largo verso Taranto per proseguire nella regata dei Figaro 3 e delle altre due spettacolari discipline a vela WASZP e Wingfoil.

“Siamo davvero felici – afferma il sindaco Maria Limardo – di aver colto questa occasione straordinaria per mettere in vetrina le bellezze della nostra cittadina e le eccellenze enogastronomiche, ma anche culturali, che il nostro territorio sa offrire ai visitatori. Sono stati due giorni intensi, nei quali l’amministrazione comunale ha investito per affiancare un programma di intrattenimento per la gente del posto ed i turisti alla programmazione sportiva della regata”. Un lavoro ripagato dagli attestati di riconoscenza degli addetti ai lavori, che hanno apprezzato le iniziative pensate dal Comune di Vibo Valentia: dalla visita alla tonnara di Bivona allo show cooking nell’area portuale con lo chef Giuseppe Romano, fino ai due concerti di Cosimo Papandrea e Mario Venuti.

Il Race Village itinerante è diventato, sin dalla mattinata di giovedì, riferimento assoluto per le centinaia di visitatori, capace di promuovere al suo interno iniziative di qualità che hanno creato nuovi ed importanti spazi di intrattenimento e socialità: sport, musica, cultura, street food sono diventati, nel loro insieme, il minimo comun denominatore del successo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023, organizzato da Difesa Servizi Spa e SSI Events in collaborazione con la Marina Militare ed Enit Agenzia nazionale del turismo.

Parallelamente alle attività all’interno del Race Village, sono state molteplici le iniziative volute dal sindaco Maria Limardo e dalla sua amministrazione per dare forza a quella che si è confermata come una splendida vetrina internazionale per il territorio, occasione di promozione delle bellezze paesaggistiche e dei prodotti tipici e locali, grazie anche ad oltre cinquanta atleti provenienti da ogni parte del mondo.

Sul fronte sportivo, nel tardo pomeriggio di venerdì la premiazione dei vincitori della tappa Napoli-Vibo Marina, aggiudicata dal team Città di Genova, e degli atleti delle altre discipline, alla presenza delle autorità della provincia a cominciare dal prefetto di Vibo Valentia Paolo Grieco.

Diversi gli assessorati coinvolti nella macchina organizzativa: Sport e Spettacolo (Antonio Schiavello), Attività produttive (Carmen Corrado), Ambiente (Vincenzo Bruni), Cultura (Antonella Tripodi) e Patrimonio (Pasquale Scalamogna). Il coordinamento organizzativo è stato affidato alla direzione di Maria Teresa Marzano.

Da parte dell’amministrazione, infine, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contributo con donazioni ed offrendo il loro supporto fattivo: Confindustria, Confcommercio, l’Associazione italiana sommelier Calabria, le aziende vitivinicole, casearie, della ristorazione, dei distillati, per avere fornito le materie prime alle degustazioni, e le associazioni locali come la Pro loco, la Stella Polare ed il gruppo di volontari I Love Vibo Marina.