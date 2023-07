A Vibo Valentia la prima presentazione de “Il contabile della ‘ndrina”, di Luciano Prestia

Il contabile della ‘ndrina – la “Prima” in Calabria del romanzo di Luciano Prestia edito da Libritalia sezione “LI” sarà ospitata presso il monumentale atrio dello storico Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, che per l’occasione verrà allestito con una regia innovativa in chiave moderna.

Il libro sarà esposto alla presenza di tutte le più importanti autorità della provincia Vibonese, alla presenza di diversi scrittori e addetti ai lavori che per l’occasione giungeranno da diverse parti della Calabria. Libritalia casa editrice in “corsa” e alla ricerca di progetti editoriali innovativi ha puntato tantissimo su questo progetto. Un lavoro che narra una parte di ‘ndrangheta ancora sconosciuta, una fetta di Calabria che non è mai stata raccontata, che prende vita da uno studio documentale proveniente dagli archivi di stato e dettagliatamente trascritti e approfonditi dello storico Foca Accetta.

“Un libro che identifica come una comunità si possa abituare a vivere in un sistema malavitoso ma con la convinzione che quel sistema rappresenti la semplice normalità” forzata in determinate condizioni e ideologie.

Il progetto de “Il contabile della ‘ndrina” nasce dall’intento di indirizzare il lettore alla conoscenza, attraverso la narrazione del fenomeno mafioso fatto di compromessi e collusioni, ha come obiettivo in particolare di puntare sulle nuove generazioni. L’Autore Luciano Prestia, infatti, attraverso la sua scrittura semplice e incisiva ci consegna in mano un lavoro destinato al grande pubblico.

Un progetto realizzato in team e accolto senza esitazione dalla casa editrice Libritalia, curato dal Direttore editoriale Simona Toma che ne ha delineato il profilo tecnico ed editoriale. La prima presentazione del libro presso il Salone Internazionale di Torino ha visto importanti relatori e da questo mese sarà in tour con la prima Calabrese a Vibo il 18 Luglio a Palazzo Gagliardi e subito dopo il 21 Luglio sarà a Pizzo nel Castello Murat.

La presentazione a Vibo Valentia Martedì 18 luglio avrà un parterre di importanti relatori che dialogheranno con l’autore, condotta da Rosie Costantino, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo e il Giornalista di La C Pietro Comito che analizzeranno le pagine del volume subito dopo i saluti del sindaco della città Maria Limardo, L’editore Enrico Buonanno e lo storico Foca Accetta.

La serata sarà allietata dal violino del M° Antonella Berlingieri e dal brano “Uguale Velocità” realizzato dall’artista calabrese Darman, che rappresenterà la sigla degli eventi e del booktrailer in fase di produzione del volume “Il contabile della ‘ndrina”, oltra a importanti momenti musicali dal vivo.

La seconda tappa del tour di libritalia con “Il contabile della ‘ndrina sarà il 21 Luglio presso il Castello Murat alle porte del centro di Pizzo in una splendida serata estiva, condotta dal Direttore di Zoom24 Tonino Fortuna che dialogherà con l’Autore, con il giornalista Michele Albanese e la scrittrice Silvia Camerino esperta del fenomeno mafioso, e alla presenza del sindaco della città Sergio Pititto, del direttore editoriale Simona Toma, dello storico Foca Accetta e della libraia di Pizzo Erica Tuselli.