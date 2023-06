TEDxViboValentia, Lo Bianco: “Abbiamo raccontato il coraggio dei sognatori”

È stato un grande successo la prima edizione di TEDxViboValentia. L’evento sold out che si è svolto il 3 giugno scorso presso l’auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia ha visto la partecipazione di un vasto pubblico proveniente dall’intera Penisola.

Il palco del TEDxViboValentia è stato condiviso da personalità di primo piano del mondo della cultura e dell’imprenditoria italiani: Marco Onnembo, Debora Massari, Antonino Monteleone, Max Mariola, Pippo Callipo, Domenico De Rosa, Gabriella Scapicchio, Ciro Indolfi, Domenico Barbuto, Angelica Krystle Donati, Sonia Bruganelli, Cateno De Luca e Laura Ferrara.

Le parole dell’organizzatore

Anthony Lo Bianco, organizzatore di TEDxViboValentia e presidente di Associazione Valentia, ha ringraziato «di cuore tutti i volontari, i partecipanti e gli sponsor che hanno reso possibile questo evento straordinario. Loro hanno consentito la diffusione di idee innovative e il coraggio di condividerle con il mondo. Abbiamo raccontato il coraggio di coloro che osano sognare, che non si accontentano del banale e che lottano per trasformare le proprie idee in realtà concrete. Questo coraggio è contagioso e ci ispira tutti a guardare oltre i limiti imposti e a spingere i confini della conoscenza».

Lo Bianco ha voluto ringraziare particolarmente i giovani che hanno preso parte all’evento. A loro si è rivolto, in un messaggio pubblicato sui propri profili social: «Voi siete il futuro del nostro territorio e la forza trainante di ogni cambiamento significativo. Il coraggio delle idee parte da voi, dalla vostra intraprendenza e dalla vostra passione per il cambiamento. Siete voi che avete il potere di trasformare le vostre comunità, di affrontare le sfide e di creare un futuro migliore per tutti noi. Per il miglioramento del nostro territorio, abbiamo bisogno del vostro coraggio, della vostra energia e del vostro impegno per far sì che le idee innovative fioriscano e abbiano un impatto significativo sulle nostre vite. Vi incoraggio a pensare in grande, a non temere di sbagliare e a non arrendervi di fronte alle difficoltà».

«Abbiamo bisogno di menti audaci – ha aggiunto il presidente di Associazione Valentia – di visionari che possano guidarci verso un futuro sostenibile e prospero. Abbiamo bisogno delle vostre idee per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche che ci circondano. Dobbiamo collaborare, scambiare conoscenze ed esperienze e costruire una rete solida che sostenga l’innovazione e la creatività. Siete parte di una comunità di pensatori audaci e il vostro contributo è fondamentale. Siate coraggiosi nel condividerle, nel metterle in pratica e nell’incidere positivamente sul nostro territorio. Abbiamo bisogno di voi, dei vostri sogni e della vostra determinazione».

«Auguro a ciascuno di voi di trovare il coraggio di perseguire le vostre idee e di realizzare il cambiamento che desiderate vedere nel mondo. Siamo pronti a ispirarci l’un l’altro e a fare la differenza!», ha concluso Lo Bianco.