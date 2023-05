BCC della Calabria Ulteriore al Valentia festival: incontro con i giovani sull’economia

Non poteva mancare la partecipazione della BCC della Calabria Ulteriore al Valentia festival, la manifestazione itinerante che mira a creare un valore aggiunto per il territorio, coinvolgendo la comunità, le attività produttive, gli operatori economici e le associazioni locali. Durante le tre giornate del festival – 8, 9 e 10 maggio – che hanno visto la presenza di ospiti prestigiosi come Vittorio Sgarbi o Joe Bastianich, la BCC della Calabria Ulteriore, in collaborazione con la fondazione FEduF, ha portato avanti un ciclo di incontri volti alla sensibilizzazione sui temi dell’economia circolare e della gestione consapevole delle risorse, nonché un approfondimento sui modelli di sviluppo e di economia civile, rivolgendosi agli alunni delle scuole vibonesi di ogni ordine e grado.

Tre in particolare sono stati gli appuntamenti curati dalla BCC della Calabria Ulteriore.

Si è partiti con gli alunni delle scuole primarie di Vibo Valentia con i quali si è discusso di come “Diventare cittadini sostenibili”, partendo appunto dal concetto di risparmio per arrivare a confrontarsi su una risorsa che riguarda tutti, ma non è infinita: il pianeta appunto. Attraverso una serie di esempi pratici, ai bambini è stata trasmessa l’idea di un diverso uso delle risorse e di come, soprattutto, si debba puntare al riuso dei prodotti.

Il giorno successivo la BCC della Calabria Ulteriore ha invece incontrato i ragazzi delle scuole secondarie con cui si è affrontato il tema “Risparmiamo il pianeta” con un focus specifico sull’economia sostenibile.

Infine il terzo incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dal tema “Investiamo sul futuro”.

La partecipazione ai tre seminari è stata elevata nel numero e soprattutto stimolante anche per i relatori: Roberto Esposito, Responsabile dell’Area Crediti dell’Istituto, Danilo Silvaggio, Responsabile Hub Vibo Valentia, Laura Ranca e Silvia Castronovi, Responsabili FEduF, che sono stati molto bravi a tarare i loro interventi rispetto l’uditorio con un linguaggio comprensibile anche ai più piccoli.

Tutti gli incontri si sono svolti a partire dalle 9:30 nella Sala “Murmura” della CCIAA di Vibo Valentia.

«Vedere l’interesse e la curiosità di questi giovanissimi durante un primo e graduale approccio ai temi dell’economia e della gestione delle risorse – ha commentato il Presidente del CdA della Banca, Sebastiano Barbanti – ci ha riempito di gioia, di emozione e di fiducia in un futuro migliore per la nostra comunità». Del resto la BCC della Calabria Ulteriore da tempo è impegnata alla diffusione di un’educazione finanziaria in sinergia con FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) con particolare attenzione verso le giovani generazioni. L’obiettivo è quello, infatti, di creare dei consumatori consapevoli che saranno i protagonisti dell’economia che verrà.