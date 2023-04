Tropea in Costa Azzurra, Svizzera e Giappone per un’intensa settimana di promozione nel mondo. Il Sindaco: “Investiamo su turismi di nicchia”

“Uno dei punti più ambiziosi qualificanti del governo dei turismi che abbiamo messo in campo negli ultimi anni è rappresentato sicuramente dall’attenzione dall’impegno e dai progetti concreti che stiamo investendo rispetto all’attrazione di segmenti che, rispetto al panorama dei flussi normalmente attratti dalla Calabria, possono essere definiti di nicchia. Ciò è sicuramente una sfida per l’Amministrazione Comunale e per la proposta turistico-culturale esperienziale che stiamo raffinando e posizionando su mercati diversi. Si tratta di una direzione e di un metodo che impongono, ancora una volta, scelte precise, selezione accurata degli strumenti e delle partecipazioni ad eventi internazionali e valutazione delle azioni di marketing territoriale.

È con questa prospettiva – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – che in questa settimana, per la prima volta nella storia della nostra destinazione, il Principato di Tropea è stato e sarà protagonista in tre importanti, prestigiose ed autorevoli piazze turistiche internazionali: in Costa Azzurra, per il Salone turistico Id Week End di Nizza, in Svizzera per il Salone internazionale di Lugano ed in Giappone da lunedì 3 aprile.

Il Principato di Tropea, tra i 10 Comuni italiani del progetto promosso dalla Camera di Commercio italiana a Nizza, è presente al Salone turistico Id Week End di Nizza per il secondo anno consecutivo. Tra un’edizione e l’altra, la collaborazione è stata rafforzata con la partecipazione, lo scorso ottobre al Tropea Forum Euromed sui Turismi del presidente della Camera nizzarda Agostino Pesce. L’assessore agli affari generali Greta Trecate sta partecipando ai diversi incontri istituzionali che fanno da cornice al salone turistico. Dalla conferenza stampa di presentazione del progetto 10 Comuni all’anteprima della guida Visitez l’Italie che ha già visto il Principato protagonista sui tram in Costa Azzurra.

Il Vicesindaco di Nizza Anthony Borrè, Franck Goldnadel, Presidente dell’Aeroport de Nice Côte d’Azur, Patrizia Dalmasso, Presidente della Camera di Commercio Italiana di Nizza, il Console Generale Italiano a Nizza Caterina Gioiella, il direttore generale della Camera di Commercio italiana a Nizza Agostino Pesce, il direttore del progetto Cciaa Nizza Giacomo Rinaudo, il tesoriere della Camera Stanislao Smurra, il sindaco di Monaco Georges Marsan e l’Ambasciatore italiano a Monaco Giulio Alaimo. Sono, questi, alcuni dei rappresentanti istituzionali incontrati nella due giorni del Salone. – Oggi, sabato 1 aprile, la Città sarà protagonista nel Villaggio Italiano con le degustazioni del Gal Terre Vibonesi che con lo chef Roberto della Maccaroni Chef Accademy, scuola di cucina nella provincia di Cosenza, presenterà ricette con la cipolla rossa di Tropea, l’extravergine, la ‘nduja di Spilinga”.

TROPEA SPECIAL GUEST AL IL SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE VACANZE DI LUGANO. Baricentrica rispetto all’allestimento del prestigioso evento, all’inizio del percorso e visibile anche da lontano, lo stand dedicato al Principato di Tropea sta raccogliendo lo sguardo e l’interesse dei numerosi visitatori dell’evento che si concluderà domenica 2 aprile e che darà appuntamento alla versione autunnale dal 3 al 5 novembre.

DA LUNEDÌ 3 MISSIONE IN GIAPPONE. Probabilmente l’evento più importante che Tropea si appresta a vivere è sicuramente quello che la vedrà protagonista da lunedì 3 aprile in Giappone per un fitto programma di incontri e visite istituzionali, confronti con rappresentanti diplomatici, associazioni ed operatori turistici, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra la Città di Tropea e la Ryutsu Keizai University (RKU) sottoscritto nei mesi scorsi per promuovere opportunità di ricerca e formazione congiunte.

Il Primo Cittadino farà tappa, tra le altre, nella città di Kobe e ad Okayama. Incontrerà il sindaco di Awajishima per un possibile gemellaggio ed i produttori locali di cipolle; il Governatore della Prefettura di Kagawa, le Fondazioni Fukutake e Nippon; il Presidente dell’Università di Ryutsu Keizai; l’ambasciatore italiano a Tokyo.