Ancora una domenica Latina con Salsa Revolution,alla serata presenti Pietro Fallanca ed Antonella Sartiano da tanti anni punto di riferimento del mondo latino. Dj Bubu che insieme al maestro Davide Strati sulle note ormai diffuse delle melodie di dg Atty sono Presenza costante per gli appassionati di questo meraviglioso mondo. Durante la serata presente il fotografo ufficiale del Mi Gente Dance Festival Demetrio Ventura che immortala attimi di spensieratezza, per lasciare un ricordo indelebile di serate meravigliose. Crescita di domenica in domenica in Vista del Mi Gente Dance Festival 2026.
Reggio Calabria, ancora una domenica latina con Salsa Revolution
