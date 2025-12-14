Successo per il mini villaggio di Natale a Straorino

Nel giorno di Santa Lucia, padre Giovanni Zappalà amministratore parrocchiale di Ortì e Arasì, insieme all’Associazione Straorino per Sempre, ha inaugurato il Mini Villaggio di Natale “A Saluti”, un evento che ha richiamato numerosi cittadini e visitatori, restituendo al borgo un clima di festa, condivisione e autentica tradizione natalizia.

L’iniziativa rientra nella manifestazione “U Natali i paisi”, un ricco calendario di eventi che accompagnerà l’intera comunità durante le festività natalizie, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, le sue tradizioni e il senso di appartenenza.

All’interno del villaggio sono state allestite esposizioni di prodotti tipici locali, tra cui il miele di Straorino, l’olio locale, formaggi artigianali e saponi fatti in casa. Grande apprezzamento anche per la parte enogastronomica: sono state preparate sul posto crispelle, patate fritte, paninelli ripieni di pomodori secchi del territorio, vin brulé e molte altre specialità della tradizione.

L’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente dalle melodie natalizie e dalla tarantella tipica calabrese, suonata e danzata con entusiasmo dai giovani straorinesi, veri protagonisti dell’evento. I bambini hanno potuto incontrare Babbo Natale nella sua casetta e partecipare a giochi e momenti di animazione.

Era da anni che nel borgo di Straorino non si vivevano iniziative così belle e partecipate: il Mini Villaggio di Natale ha riportato vitalità e speranza in questi luoghi di periferia, dimostrando come la collaborazione tra parroco e comunità, in una sana sinergia tra fede e fraternità, possa generare momenti autentici di incontro e festa.

L’obiettivo di offrire a tutta la Circoscrizione XI un vero momento di festa natalizia è stato pienamente raggiunto, grazie all’impegno, alla passione e all’allegria dei giovani e di tutti i volontari coinvolti.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Reggio Calabria, che anche quest’anno, attraverso iniziative dedicate alle periferie, ha reso possibile la realizzazione di momenti di festa e di valorizzazione dei territori.

Il calendario di “U Natali i paisi” proseguirà con concerti, laboratori creativi, canti popolari e attività dedicate ai bambini durante tutto il periodo natalizio.

Un evento che ha saputo unire tradizione, fede e comunità: un successo da ripetere.