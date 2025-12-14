Il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra “Scatti di casa Nostra – La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno”

Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso la suggestiva cornice delle Cisterne di Gioia Tauro,

sarà inaugurata la mostra fotografica “Scatti di casa Nostra

– La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno”.

L’iniziativa, promossa dal Club Fotoamatori Gioiesi “Michelangelo Marino” in collaborazione con il Gruppo di Lettura Lab Donne di Gioia Tauro, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Gioia Tauro, che ha messo a disposizione la storica e caratteristica location delle Cisterne, luogo simbolo della memoria cittadina e della valorizzazione culturale.

La mostra raccoglie una selezione di immagini che raccontano la Piana di Gioia Tauro attraverso lo sguardo dei fotografi locali: paesaggi, scorci urbani, volti e atmosfere che restituiscono la ricchezza di un territorio sospeso tra la concretezza della quotidianità e la dimensione del sogno. Ad arricchire il percorso espositivo, i contributi letterari del Gruppo di Lettura Lab Donne, che dialogano con le

fotografie creando un intreccio di linguaggi e sensibilità.

Alla cerimonia inaugurale interverranno rappresentanti delle associazioni promotrici e delle istituzioni cittadine, sottolineando il valore dell’iniziativa come occasione di incontro, riflessione e condivisione. La mostra si propone infatti non solo come esposizione artistica, ma come spazio di comunità, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di stimolare nuove prospettive sulla realtà locale.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Informazioni utili

• Titolo mostra: Scatti di casa Nostra – La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno

• Organizzatori: Club Fotoamatori Gioiesi “Michelangelo Marino” e Gruppo di Lettura Lab Donne di Gioia Tauro

• Patrocinio: Comune di Gioia Tauro

• Luogo: Le Cisterne, Gioia Tauro

• Data inaugurazione: Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00

• Ingresso: Libero