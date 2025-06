Bergamotto d’Oro del Lions Club Reggio Calabria Host alla scrittrice Rosella Postorino, il Sindaco Falcomatà: “La scelta non poteva essere migliore”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto alla cerimonia di consegna del “Bergamotto d’oro”, riconoscimento istituito dal Lions club Reggio Calabria Host e giunto alla sua 62° edizione, andato quest’anno alla scrittrice Rosella Postorino, vincitrice del Campiello 2018 per il suo “Le assaggiatrici”, ed. Feltrinelli. Ampiamente condivisa la scelta della commissione, presieduta da Arturo De Felice, e dal club service presieduto da Aldo De Caridi che, nell’occasione, ha ceduto il testimone a Giuliana Barberi.

«Siamo molto felici, contenti e onorati di poter ospitare, a Palazzo San Giorgio, un evento che è frutto di costanza e perseveranza. Il fatto di essere giunti alla 62° edizione è qualcosa da sottolineare. Faccio anch’io i miei complimenti a Rosella Postorino. La scelta non poteva essere migliore». Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha parlato di «un premio che è anche una responsabilità da tradurre in qualcosa di positivo per continuare a fare sempre di più e meglio, anche al servizio della nostra terra».

«Al Lions club – ha aggiunto – va il mio ringraziamento per l’attività che svolge in città, prendendosi cura, fra le altre cose, di una parte del nostro territorio ed incarnando appieno quello spirito del dovere che insegna a lottare per conquistare i diritti e conoscere il valore del sacrificio e del servizio».

Ed ancora: «Migliore definizione per il Lions non può esistere se non quella di un amore disincantato per Reggio, un servizio autentico nel senso più puro del termine. L’idea, cioè, dell’importanza del contributo, del dare, del darsi, del donarsi, del dare una parte del proprio tempo, della propria vita privata per restituirla alla comunità intera. Senza le associazioni, che sono la testimonianza vera e diretta dell’amore disincantato e disinteressato per la nostra città, avremmo una società più debole, disabituata all’impegno, al valore semplice e disinteressato del dovere e dell’impegno per il territorio».

«L’amministrazione – ha concluso il sindaco Giuseppe Falcomatà – non solo con la presenza fisica, ma anche con la condivisione comune dei valori che accompagnano la mission del club, vi accompagnerà sempre in quelle che sono le vostre iniziative».