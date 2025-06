A Reggio conferenza sul “Ruolo delle Religioni nella società attuale”

Il 18 giugno si è tenuta nella Chiesa di San Giorgio al Corso alla presenza del Parroco Don Nuccio Cannizzaro e di una Chiesa gremita, una rilevante e memorabile Conferenza sul “Ruolo delle Religioni nella società attuale” presieduta da Mons. Indunil Kodithuwakku – Segretario del Dicastero Vaticano per il Dialogo Interreligioso che ha presentato un’approfondita analisi e mostrato immagini storiche di momenti significativi del Dialogo Interreligioso mondiale con la cabina di regia della Presidente Carmen Manti e del Vice-Presidente Saeid Sardarzadeth dell'”Associazione Dialogo Interreligioso God is One” – Associazione Interreligiosa che ha promosso e organizzato l’importante iniziativa.

La Conferenza Incontro delle Religioni con la Città, alla presenza del Vice-Sindaco della Città Metropolitana Dr. Carmelo Versace e dei numerosi presenti e referenti dell’associazionismo locale impegnato, è stata aperta dagli alunni dell’Istituto Scolastico “Carducci-Da Feltre” , avviata dall’Arcivescovo Metropolita di Reggio-Bova Mons. Morrone ed elaborata da numerosi interventi di diversi Relatori che si sono succeduti nell’esporre tesi e pratiche del Dialogo Interreligioso: Huw Anderson per la Chiesa Battista, Mario Casile per l’Ufficio Ecumenico-Interreligioso della Diocesi, Bhante Dhamma per il Buddhismo Theravada, Afaghiyeh Parsa per la religione Baha’ì, Roque Pugliese per la Comunità Ebraica, Manpreet Singh per la Comunità Sikh, Hamid Tanan per la Comunità Islamica e Francesco Zappia per la Chiesa Gesù è il Signore di Catona. L’Incontro interreligioso si è concluso con un armonioso canto di Pace del Coro Giovanile “Christian Music”.

La Conferenza ha messo in luce l’importanza e l’attualità del Dialogo Interreligioso che si manifesta nella persona di fede e si innesta nella società dando vita a nuove architetture sociali di umanità, fratellanza, reciprocità e apertura interculturale e interreligiosa, con uno sguardo rivolto al passato per trattenere la saggezza e uno rivolto al futuro per proiettare una nuova generazione capace di processi generativi di valori universali e condivisi sostenuti dall’esigenza di reciprocità e rispetto dell’essere umano, ovunque si trovi.