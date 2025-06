“La via di San Paolo” nella Cattedrale di Reggio Calabria

Venerdì 11 luglio alle 19.30 la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria accoglierà l’evento “La via di san Paolo”, racconto in musica e parole dedicato all’Apostolo delle genti.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito e sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si inserisce nel programma delle iniziative diocesane per il Giubileo 2025 e fra le azioni del progetto “La Via della Fede di san Paolo da Siracusa a Roma”, ideato dalla Pattuglia san Paolo (gruppo di adulti scout reggini) e accolto dall’Arcidiocesi di Reggio-Bova. Il progetto promuove un trekking urbano alla scoperta di san Paolo, con l’obiettivo di far diventare la città tappa di un cammino nazionale, anche via mare, che ripercorra il viaggio compiuto dall’apostolo — da prigioniero — nel 61 d.C. da Cesarea di Palestina a Roma, con soste a Siracusa, Reggio Calabria e Pozzuoli, raccontato negli Atti degli Apostoli. Il trekking mette in rete tutti i siti della città che conservano opere d’arte legate alla venuta di san Paolo o, più in generale, al I secolo d.C. e al suo approdo, offrendo un itinerario in cui vivere esperienze educative, religiose e culturali.

“La via di san Paolo”, in programma venerdì 11 luglio alle 19.30, ripercorre quel viaggio reale — ma soprattutto simbolico — che trasforma Paolo, ex soldato, in una delle figure fondanti della fede cristiana. In scena l’orchestra “Corde Libere”, diretta dal maestro Alessandro Calcaramo; il musicantore Fulvio Cama (compositore e autore dei testi), nei panni di un poeta cui sono affidate, attraverso canto e narrazione, la figura e la dottrina di san Paolo; e Roberta Cullari con le sue letture poetiche.

«Lo spettacolo è un evento unico per la città di Reggio Calabria – sottolinea il maestro Alessandro Calcaramo – perché per la prima volta sarà dedicato un musical originale alla figura di San Paolo che ha scelto proprio la città dello Stretto per predicare Cristo con il miracolo della colonna ardente. Sarà un appuntamento intenso, multidisciplinare ed emozionante perché coinvolge, teatro, poesia, narrazione e musica». Lo spettacolo rappresenta dunque un’occasione inedita per la comunità reggina: alla figura di san Paolo, cui si deve, nel I secolo d.C., la conversione dei reggini e la nascita della prima Chiesa locale, viene dedicato un musical originale capace di fondere teatro, poesia, narrazione e musica. Le fonti di ricerca utilizzate per i testi sono curate da Daniele Fortuna.

La piccola orchestra giovanile “Corde Libere”, nata nel 2014 per volontà del maestro Calcaramo, è stata insignita di numerosi premi di rilievo nazionale e riunisce prevalentemente strumenti a corda — chitarre, mandolini, bouzouki, basso elettrico — affiancati dalle percussioni. L’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione culturale “Girolamo Marafioti” di Polistena, fondata nel 2010 con l’intento di promuovere cultura, musica e arte, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.