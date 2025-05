“Il ruolo strategico del professionista nel percorso di restituzione dei beni confiscati alla collettività”: a Cittanova, dottori commercialisti ed esperti contabili, istituzioni e magistratura “Uniti nella legalità”

“Il ruolo strategico del professionista nel percorso di restituzione dei beni confiscati alla collettività”: è questo il tema dell’evento “Uniti per la legalità” organizzato dall’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi dell’UNGDCEC e l’Associazione IUYA, giunto alla quinta edizione, che si terrà domattina, 9 maggio, a partire dalle ore 9 presso l’”Uliveto Principessa” di Cittanova. Dopo la registrazione dei partecipanti, seguiranno i saluti istituzionali del Presidente UGDCEC Palmi, Rocco Romeo; del Presidente ODCEC Palmi, Luciano Fedele; del coordinatore regionale dell’UGDCEC Calabria, Pietro De Pasquale; del Sindaco di Cittanova, Domenico Antico; del Vicepresidente della Giunta Regionale, Filippo Pietropaolo; del Presidente del Tribunale di Palmi, Piero Viola; del Presidente della Sez. MP del Tribunale di Reggio Calabria, Natina Pratticò; del Procuratore della Repubblica ff del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo; del Prefetto di Reggio, Clara Vaccaro; del Vicepresidente CNDCEC, Antonio Repaci; del Vicepresidente CDC, Antonino Dattola; di Alfredo Iannitelli, Consigliere UNGDCEC e di Francesco Cataldi, Presidente UNGDCEC. Ad introdurre i lavori saranno Enrico Lombardo, Consiglilere Giunta UNGDEC e Francesco Savio, Presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC. A seguire, la tavola rotonda “Gestione della prima fase: dal sequestro alla confisca”, moderata dalla Consigliera Giunta UNGDCEC, Carolina Rumboldt, durante la quale si parlerà di “Inquadramento giuridico e ruolo dell’amministratore giudiziario” ( Pierluigi Pisani, Amministratore giudiziario); “Il rapporto fra l’organo giudiziario e l’ANBSC ( Tommasina Cotroneo, Presidente sez. GIP – GUP Tribunale di Reggio Calabria); “Differenza tra la gestione nella fase di sequestro e nella fase di confisca” ( Paolo Florio, Comitato Scientifico Centro Studi); “Iter per la destinazione dei beni confiscati” ( Giuliana Cosentino, Funzionaria ANBSC) e “Il punto di vista del dottore commercialista nella gestione della confisca”( Roberto Carrano, Commercialista). La seconda tavola rotonda è dedicata ai “casi pratici di destinazione di beni e aziende”, moderata da Rosanna Dispensa, Presidente Commissione UNGDEC. Argomenti affrontati: “La destinazione dell’immobile” ( Francesco Caridi, componente commissione UNGDEC), con i case history “Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi” ( Don Pino Demasi, Referente Libera); “L’impatto sociale e culturale sul territorio nell’assegnazione dei beni confiscati” ( Francesco Moraca, Comitato Scientifico Centro Studi); “La destinazione dell’Azienda ( Stefano Sofi, Amministratore giudiziario) e “Il rapporto fra il coadiutore e l’ANBSC”: “Il punto di vista del coadiutore” ( Antonio Di Santo, Componente Commissione UNGDCEC), “Il punto di vista dell’ANBSC” ( Giuseppe Quattrone, Direttore Sezione Aziende ANBSC Reggio Calabria). Al termine dell’incontro saranno premiati: Francesca Crotone, Imprenditrice Uliveto Principessa; Antonino Bartuccio, dottore commercialista; Stefano Musolino, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica Tribunale di Reggio Calabria); Andrea Lo Gullo, Imprenditore edile; Nuccio Iovene, Presidente Fondazione Trame e Emanuele Ionà, Amministratore Audi Zentrum Calabria.