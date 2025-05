Domenica a Cannavò la sagra della crostata

“Domenica 18 dalle 17 in poi, nel piazzale del market Contè, sagra della Crostata, organizzata dal Comitato Eventi del gruppo fb “Noi di Cannavò” e dall’Associazione “Il sentiero degli Artigiani”. Le nostre donne si sbizzarirranno nel produrre crostate con ogni genere di condimento, marmellate, nutella, ecc. Noi le degusteremo accompagnandole con un buon bicchiere di vino. Nel corso dell’evento artigiani ed agricoltori locali, ci racconteranno di com’era la vita rurale e di quanto sarebbe bello riscoprirla. Enzo Cuzzola, racconterà dei sentieri che circondavano ed intersecavano il paese, rendendolo crocevia per l’Aspromonte, e rendendo veloci le comunicazioni tra le diverse borgate, malgrado il più veloce mezzo di locomozione fosse “u sceccu”, ne proporrà la riscoperta come strumento di valorizzazione del comprensorio, attraverso il cd turismo lento. Gli stand degli amici agricoltori ed artigiani proporranno gli articoli prodotti nella vallata medio alta del Calopinace. Si troveranno tanti prodotti che i nostri compaesani esporranno”.

Così in una nota Enzo Cuzzola, portavoce organizzato.