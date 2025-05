Sant’Eufemia, intitolazione dell’area verde a Domenico Palazzo: memoria, affetto e impegno per la sicurezza stradale

Si terrà domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 10.30 la cerimonia ufficiale di intitolazione dell’area verde del Parco di Sant’Eufemia a Domenico Palazzo, giovane lametino tragicamente scomparso il 17 giugno 1998 all’età di 19 anni, vittima di un incidente stradale causato da un pirata della strada che non si fermò a prestare soccorso. L’area verde situata tra via delle Nazioni e via Pira porterà dunque il suo nome, affinché il ricordo di Domenico – ragazzo amato, altruista, pieno di sogni, leale e appassionato – possa risuonare come eco viva tra i tanti giovani che attraverseranno il parco, offrendo memoria e senso a uno spazio di bellezza pubblica. L’intitolazione avviene su impulso dei sigg. Domenico Palazzo, Rocco Mangiardi e Francesco Pileggi, ed è promossa congiuntamente dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e dalla Commissione consiliare per la Toponomastica, nell’ambito di un percorso di valorizzazione della memoria collettiva e del rispetto per tutte le vittime della strada. Con questo gesto simbolico, la città rinnova il proprio impegno verso una cultura della legalità, della responsabilità civica e della sicurezza stradale, richiamando l’importanza di un comportamento consapevole e rispettoso del Codice della Strada. Ogni vita spezzata sulle strade rappresenta una ferita per l’intera comunità e un monito affinché si diffonda sempre più una coscienza attenta e solidale nella guida.