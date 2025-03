La campagna itinerante di Legambiente “Città2030” farà tappa domani a Reggio Calabria

La campagna itinerante di Legambiente “Città2030” farà tappa domani 13 marzo a Reggio Calabria. Dedicata a promuovere una mobilità sostenibile a zero emissioni e finalizzata a chiedere città più vivibili e sicure, si svolge in 20 appuntamenti – dal 4 febbraio al 18 marzo – per raccontare come si stanno preparando alle scadenze del 2030 i principali capoluoghi italiani.

In questa occasione saranno presentati i dati raccolti dal circolo reggino “Città dello Stretto”, con il sondaggio sulla mobilità cittadina effettuato nelle scorse settimane.

Introduce e modera:

Daniele Cartisano – presidente Circolo Legambiente “Città dello Stretto”

Intervengono:

Paolo Malara – Assessore “Città sostenibile e accessibile” – Comune di Reggio Calabria

Giuseppe Basile – Amministratore delegato Atam spa

Roberto Scacchi – Responsabile Mobilità Legambiente

Anna Parretta – Presidente Legambiente Calabria

Luana Romeo – Legambiente Reggio Calabria