Il poeta reggino Luciano Tribisonda in finale al Premio Internazionale “Alloro di Dante”

Il poeta reggino Luciano Tribisonda è stato selezionato come finalista per il prestigioso Premio “Alloro di Dante”, un riconoscimento letterario istituito da Rinascimento Poetico in collaborazione con il Centro Dantesco Italiano.

Questo premio celebra la poesia ispirata al Sommo Poeta Dante Alighieri e si articola in diverse categorie: Alloro di Dante: riservato agli adulti.

Alloro di Dante Junior: dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Allorino di Dante: destinato agli alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie italiane ed equivalenti scuole italiane all’estero. Premio “Alloro di Dante” 2025: montepremi e partecipanti L’edizione 2025 del Premio prevede un montepremi di 2.000 euro. Le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di poeti di calibro internazionale, tra cui: Jon Fosse, Premio Nobel per la letteratura nel 2024.

S.Em. Card. José Tolentino de Mendonça, finalista nel 2023. Cerimonia di premiazione a Ravenna La cerimonia di premiazione si terrà il 22 marzo 2025 nella suggestiva Basilica di San Francesco a Ravenna, un luogo simbolo della cultura dantesca. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e scambio culturale per poeti e appassionati di poesia di tutte le età. Un traguardo per la poesia calabrese L’approdo di Luciano Tribisonda tra i finalisti di questo prestigioso premio è un traguardo significativo per il panorama poetico calabrese, confermando l’importanza della regione nel panorama letterario nazionale.