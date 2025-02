Domani l’inaugurazione della nuova chiesa di Roghudi

A 50 anni ed oltre dalla diaspora Roghudese, il territorio, da domani, avrà un adeguato luogo di culto dove poter pregare e condividere momenti di incontro, ascolto, ma soprattutto sarà la “casa” di comunione con il Signore. Finalmente, la comunità che ha mantenuto salde le proprie radici e, nel corso del tempo, si è dimostrata resiliente ed inclusiva, potrà vivere e frequentare il nuovo complesso parrocchiale totalmente ristrutturato. La celebrazione della messa di inaugurazione della nuova chiesa di Roghudi presieduta dall’Arci Vescovo della diocesi Reggio- Bova Don Fortunato Morrone, si svolgerà domenica pomeriggio alle ore 17.30.

“Ho sempre considerato la realizzazione della Chiesa tra gli obiettivi più importanti da raggiungere per la comunità Roghudese e sono particolarmente felice di essere riuscito con la mia compagine amministrativa a superare gli enormi ostacoli burocratici che hanno reso lungo e farraginoso l’iter realizzati vo – afferma il Primo cittadino Pierpaolo Zavettieri -. Oggi, finalmente, consegnamo alla comunità un’opera iniziata quindici anni or sono, ma che la popolazione attende con ardore dal 1971, anno in cui è iniziata la diaspora Roghudese. Ciononostante, in questo lunghissimo periodo, la nostra comunità ha saputo conservare tradizioni e fede mostrandosi inclusiva nei confronti di cittadini provenienti da diverse etnie e religioni – continua il sindaco -. Al di là della fede e dell’idea religiosa, la chiesa in una comunità rappresenta un punto di riferimento che contribuisce fortemente alla coesione sociale.

Ringrazio i cittadini di Roghudi che, 8 anni fa, mi hanno accolto e la squadra amministrativa che è rimasta sempre al mio fianco”.