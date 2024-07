Accordo di collaborazione tra il Museo Archeologico di Reggio Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria invitano stampa e cittadini alla conferenza stampa che si terrà mercoledì 24 luglio alle ore 11:00, presso la sala conferenze del MArRC, per la presentazione del nuovo accordo di collaborazione tra le due parti. L’evento vedrà la partecipazione del direttore del museo, Fabrizio Sudano, e il presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Giuseppe Caridi.

L’accordo rappresenta un importante passo in avanti nella promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione calabrese. L’obiettivo principale di questa collaborazione è quello di unire le forze per la tutela, la ricerca e la divulgazione delle ricchezze archeologiche, storiche e artistiche di Calabria. Attraverso iniziative congiunte, pubblicazioni, mostre ed eventi, si intende accrescere la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio culturale, sia a livello locale che nazionale.

La conferenza stampa inizierà con i saluti istituzionali, seguiti dall’intervento del direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, che illustrerà l’importanza della collaborazione per il Museo e per la comunità locale. Successivamente, il Prof. Caridi esporrà la missione della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, sottolineando il ruolo fondamentale della storia nella valorizzazione del territorio. Verranno poi presentati i dettagli e gli obiettivi dell’accordo di collaborazione.