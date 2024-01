XVI edizione del Concorso a fumetti a Sambatello: giovedì 11 gennaio la premiazione

Si terrà giovedì 11 gennaio alle ore 16,00 a Sambatello, nella sede del Piccolo Museo sito nel palazzo municipale, la manifestazione di consegna ai vincitori del Concorso del fumetto dal titolo: La sbalorditiva vendita della Baronia da Sambatello, riservato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria a cui hanno partecipato nove concorrenti. La Commissione per l’assegnazione dei premi era così composta: Prof. Piero SACCHETTI, Presidente; Arch. Matteo GANGEMI, Segretario; Prof. Antonio PALMENTA, Componente; Prof. Pasquale FERRARA, Componente; Prof.ssa Rosita COMMISSO, Componente. All’unanimità sono stati scelti gli studenti vincitori che risultano essere: I° premio, Euro 500,00 più attestato di merito a Demetrio GOZZI; II° premio Euro 300,00 più attestato di merito ad Antonio VALENTI; III° premio Euro 200,00 più attestato di merito a Danilo LUCA’.Una Menzione Speciale ad Alessandro G. MOBILIA. A Cristian GALLO, Maria Assunta FAZZOLARI, Santi SALOMONE, Cristina LABATE e Maria Vittoria TRUNFIO un attestato di partecipazione. La cerimonia avrà inizio con inaugurazione della mostra dei lavori, a tal proposito, presentati.

Inoltre, la manifestazione proseguirà con l’attribuzione del “Premio Speciale Sambatello”, giunto alla XVI^ edizione, a quelle personalità che si sono distinte nei diversi settori della vita sociale portando alto il vessillo di Sambatello.

L’apposita Commissione, presieduta dal Prof Antonino MONORCHIO,Presidente; Prof. Antonio PALMENTA, Segretario; e i componenti Arch. Matteo GANGEMI;Prof. Nunzio TRIPODI; Prof. Francesco BARILLA’; Dott. Francesco ARILLOTTA e Ing. Nicola PAVONE, Componente, ha valutato le numerose candidature pervenute, selezionando i premiati 2023 all’unanimità ha indicato i premiati di quest’edizione che risultano essere:Dott.ssa Laura Alba Maria SURACE; Arch.Maria Laura CALARCO; Sig.ra Domenica COTRONEI (Alla memoria); Prof. Francesco ROMANO, Direttore Conservatorio Musica “F. Cilea”; Prof.Piero SACCHETTI, Direttore Accademia Belle Arti – Reggio Calabria; Giuseppe ARICO’, Pilota sambatellino della Scuderia Piloti per Passione

Tale benemerenza rappresenta ogni anno il cuore di Sambatello – spiega il Presidente del Premio, Matteo Gangemi, dopo un periodo difficile e doloroso come quello che abbiamo attraversato il loro esempio si distingue come l’ancora a cui aggrapparsi per ripartire. Ora è il tempo della fiducia: professionalità, generosità e umanità sono l’anima più profonda del nostro Sambatello e la spinta indispensabile per costruire un nuovo futuro