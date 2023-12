Palmi, Filippone: “Pronti per un Natale straordinario”

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha reso pubblico il programma del Natale Palmese 2023. Ha espresso viva soddisfazione il Consigliere con delega allo Spettacolo Roberto Filippone: “Abbiamo organizzato un mese ricco di eventi, dal 6 dicembre al 6 gennaio, convinti che la nostra Città, così com’è avvenuto la scorsa estate, possa confermarsi punto di riferimento per l’intero comprensorio e per la Calabria tutta. Il centro storico, il Corso Garibaldi e la Piazza Primo Maggio costituiranno un vero e proprio villaggio natalizio permanente, senza tralasciare gli eventi previsti al CineTeatro Manfroce e nelle zone più periferiche della Città. In questo senso – continua Filippone – devo ringraziare il Sindaco Giuseppe Ranuccio, gli Assessori e tutti i Consiglieri Comunali che hanno contribuito con idee e proposte all’elaborazione di un programma di elevato spessore. La nostra idea di Palmi è quella di una Città viva, che offre opportunità non solo per pochi giorni nel mese di agosto ma in ogni occasione utile a stimolare la socialità. Peraltro, anche quest’anno abbiamo disposto la sospensione delle strisce blu per l’intero periodo, consentendo di parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli che ordinariamente sono a pagamento. Siamo pronti per un Natale straordinario”.