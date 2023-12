Il 10 dicembre la presentazione del libro “Via Marina di Reggio Calabria. La luce del blu, racconti e visioni”

Domenica 10 dicembre, alle ore 18,30, presso la Stazione FS di Santa Caterina, sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre, nel quadro di CaLABria d’AutORe, verrà presentato l’agile volume di Marco Costantino e Giuseppe Smorto, “Via Marina di Reggio Calabria. La luce del blu, racconti e visioni”.

Si tratta di un vero e proprio racconto della via più identitaria della città e la più amata dai Reggini, realizzata dopo il terremoto del 1908 sul luogo dove sorgeva la Palazzata, spazzata via dallo tsunami che ne era seguito. La formula del libro è semplice e accattivante: splendide immagini di Marco Costantino fatte parlare dalla magica penna di Giuseppe Smorto. Ne nasce un connubio gradevole e interessante, che rende la pubblicazione della Casa editrice Città del Sole un vero e proprio biglietto da visita di Reggio, oltre che un prezioso souvenir per qualunque turista in visita.

Di questo e tanto altro si parlerà in Stazione con la partecipazione degli Autori, la conduzione di Daniele Castrizio e la presenza dei tanti amici dell’Associazione.