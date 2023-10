Grande successo a Reggio Calabria per il “Tour della Salute”

Concluso il “Tour della Salute 2023”, svoltosi a Reggio Calabria il 7 e 8 ottobre, che ha ospitato un folto numero di sportivi e cittadini presso il Truck screening station con il proprio Truck Hospitality ed il grande Palco-ledwall, in una due giorni di benessere, prevenzione e sport, con le molteplici attività sportive ed esibizioni proposte dalle associazioni aderenti alla rete ASC.

L’evento itinerante di ASC Nazionale, organizzato con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, ha raggiunto pienamente lo scopo prefissatosi di sensibilizzazione sull’importanza dello stile di vita sano ed equilibrato, della prevenzione e del controllo della salute, grazie al supporto non condizionato di EG STADA Group, dedicato alla prevenzione di alcune malattie croniche, alla Federazione Italiana Psicologi, con lo “sportello di ascolto” ed agli screening e consulti medici gratuiti di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale e reumatologico, curati da qualificati esponenti delle principali società scientifiche.

Tutte le fasi dell’evento sono state concentrate sulla promozione della salute in ogni suo aspetto, reso possibile dal Comitato Scientifico del Tour della Salute, con la determinante collaborazione delle società scientifiche ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Veneorologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari), SIOCMF (Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale), Cenacolo Italiano di Audiovestibologia, FIP (Federazione Italiana Psicologi) e con il supporto di Farmina Pet Foods, Nihon Kohden, Garaventa, Medico Pace e Marefarm.

Tra le grandi novità, infatti, un apposito sportello dedicato agli amici a “quattro zampe” dove i medici veterinari hanno fornito consigli utili per i propri animali da affezione.

Un Lungomare (antistante Piazza indipendenza) gremito oltre ogni aspettativa presso il Truck Hospitality ed il Palco-ledwall, che hanno accolto sportivi, associazioni e cittadini che hanno voluto partecipare direttamente e/o assistere alle innumerevoli attività proposte in due giornate interminabili di benessere, prevenzione e sport, dinanzi lo sguardo attonito delle Autorità, dei referenti di ASC Nazionale, dello stesso COL ASC di Reggio Calabria e degli innumerevoli giornalisti accorsi per fotografare ogni aspetto dell’importante evento.

Euforico il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini, presente senza sosta nei due giorni dell’evento “Ringraziamo ancora una volta ASC Nazionale per la fiducia mostrata, segno che la semina fatta negli anni permette il raggiungimento di risultati come questo. La realizzazione a Reggio Calabria di un evento Nazionale con i numeri di oggi non può che renderci orgogliosi. Un particolare ringraziamento alla Tour Leader Valeria che ci ha accompagnato passo passo nell’organizzazione e svolgimento dell’evento, ai responsabili ed ovviamente alle associazioni affiliate ASC Reggio Calabria.

Tante le manifestazioni di soddisfazione dei referenti le varie associazioni intervenute e della stessa comunità che ha potuto fruire di un evento innovativo gratuito e che prescinde dal semplice assistere ad una manifestazione, divenendo essa stessa protagonista delle attività ed usufruendo dei tantissimi servizi offerti.

Entusiasmo manifestato anche durante le interviste eseguite dai media locali tra cui quelle di Anna Carrotta, di Laura Ranetta, Presidente federale danza sportiva “è veramente una manifestazione splendida quella di oggi”, di Valeria Carullo “presenti cardiologo, nutrizionista dermatologo, reumatologo, sportello di ascolto con i medici psicologici e novità assoluta i nostri veterinari per i nostri amici animali” tra cui Elena Muriana Farmina, di Carmen Lo Previte, responsabile della ginnastica artistica Virtus Reggio Calabria, presente con il team agonista, team acrobatica e le atlete pluripremiate con titoli italiani, nonché reduci dal recente evento internazionale di Amsterdam che hanno allietato con la loro grazia ed acrobazie il pubblico.

Tra le varie associazioni che si sono esibite e/o che hanno permesso lo svolgimento di attività sportive citiamo i referenti Augusta Ricciardi per la Danza Pellaro presente con tutti gli stili di danza, Bededetta Lombardi con le bambine dai 4 anni a 8 per le “ginnaste specialità gold”, Sergio Frangipane con la danza aerea e break dance, Roberta Minniti con i balli sociali, zumba, liscio latino e tango, Dino Toscano con i gruppi e professionisti tango e movimento, Demetrio Rosace con la Dekaiu che ha fatto l’area kombat con esibizioni boxe e kick boxing, Filippo De Salvo con il Pilates, Federica Scappatura con la danza sportiva, Giuseppina Modafferi con le bocce, Mimma Familiari e Pasquale Laurendi con lo spinning, Antonino Canale della Villa Arangea quale bocciodromo comunale con attività a livello internazionale, dedicato anche ai disabili ed alle scuole, Eugenia Galimi con la danza sportiva dedicata ai ragazzi ed agli over 50, Natale Cozzucoli con le discipline della aikido e taekwondo, Salvatore Chiovaro con il dekaju e taekwondo, tra i cui associati si annovera la vincitrice dei Campionati italiani Valeria Cutrupi, Saverio Gatto con il motociclismo, Fenix, ASD Nuova Fata Morgana e la SAG RC Soft air Group con il Presidente Antonio Eder.

Immancabile in una giornata di sport e benessere così importante il Consigliere delegato allo sport di Reggio Calabria, Giovanni Latella “Ringrazio ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini e Renato Raffa per questi due giorni di sport e prevenzione sanitaria. Per un evento così importante non potevamo non dare il nostro contributo e soprattutto presenziare per la lodevole iniziativa”.

Tutti entusiasti e pronti a rivivere iniziative come queste, rese possibili a Reggio Calabria grazie ad enti promozione sportiva come ASC Reggio Calabria, ricordando che il Tour della Salute 2023 di ASC Nazionale non si ferma qui, ma prosegue ancora in altre tappe di Italia.

In concomitanza all’evento ASC Reggio Calabria è stata presente, con l’inarrestabile Renato Raffa alla manifestazione “Porte aperte allo sport” insieme al dott. Walter Malacrino, Coordinatore Regionale in Calabria di Sport e Salute S.p.A. che ha fatto i complimenti ad ASC per gli obiettivi dell’evento, che accomunano sport e salute, quali la promozione dello sport, i corretti stili di vita e la salute al centro, resi possibili a Reggio Calabria grazie alla rete esistente quotidianamente con le realtà del territorio, che molte volte operano in silenzio, per svolgere attività al servizio a sport ed attività sociali, interessate solo al raggiungimento di obiettivi comuni e per permettere l’organizzazione di eventi come questi e tantissimi altri, tra cui nelle scuole e nelle carceri.

Tra le realtà di ASC Reggio Calabria presenti Rocco de Lorenzo con tutte le discipline della danza, l’atletica leggera e la federazione danza sportiva.

Tutte le informazioni e le foto dell’evento sulle pagine social ASC Reggio Calabria.