Il 5 agosto a Caulonia la conferenza “I Misteri di Eleusi e l’Orfismo”

Sabato 5 agosto a Caulonia, alle ore 22, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro sul lungomare, il prof. Domenico Rosaci, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, terrà una conferenza sul tema “I Misteri di Eleusi e l’Orfismo”, nell’ambito di un’importante iniziativa di rievocazione dei Misteri Eleusini, il più importante culto misterico della Grecia antica.

I Misteri prendono il nome dalla città di Eleusi, in cui ogni anno il rito era celebrato e dove si trovava il santuario dedicato a Demetra, costruito sull’acropoli della città.

L’iniziazione consisteva in un percorso spirituale di confronto con sé stessi, con la propria anima, in cui l’iniziato imparava a morire per poi rinascere. Alla fine di questo faticoso percorso, attraverso i vari gradi dell’iniziazione ai misteri, l’iniziato giungeva ad avere un rapporto stretto con il divino e a riappropriarsi egli stesso della propria divinità.

Sofocle scrive: «O tre volte beati i mortali che, visti questi misteri, vanno all’Ade, perché solo per essi laggiù c’è vita, mentre per gli altri, laggiù non vi è che del male».

Oltre alle relazioni che tratteranno dell’argomento, i partecipanti potranno assistere a una rappresentazione del rito sacro messa in scena dalla Scuola Cinematografica della Calabria.