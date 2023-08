Eugenio Montale e l’attualità dell’opera “Ossi di Seppia”: oggi incontro a Reggio Calabria

Martedì 1 agosto 2023, alle ore 18:00, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava”, la Città di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca, nel contesto del programma “Estate reggina 2023” promuovono la conferenza “Eugenio Montale: attualità dell’opera “Ossi di seppia””. Aprono l’incontro gli interventi di Irene Calabrò, assessore alla Cultura della Città di Reggio Calabria, di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava” e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Relazionerà il prof. Giovanni De Girolamo, critico letterario e d’arte. Lettura di brani scelti a cura di Pasquale Curatola. Per Montale la poesia non è più capace di arrivare all’essenza profonda della realtà di attingere all’assoluto, né tantomeno riesce a dare messaggi positivi o certezze di qualunque tipo. Ritmi anti-musicali e andamento a volte prosastico caratterizzano la silloge ossi di seppia di Montale. Una poetica della disarmonia e comincia con un’esortazione a trovare la maglia rotta nella rete, quello che nelle fessure della realtà si insinua per mostrare qualcosa che sta oltre