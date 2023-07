Il “Festival del Sud” sbarca a Villa San Giovanni il 4 agosto: tra gli ospiti d’eccezione, la presentazione dei libri di Claudio Cordova e Luca Palamara

La magica atmosfera del Festival del Sud sta per incantare Villa San Giovanni, località Cannitello, il prossimo 4 agosto dalle ore 18:30.

L’attesa tappa di questo evento itinerante, che celebra con passione la cultura, la musica, il cibo e il territorio della Calabria, promette di regalare ai partecipanti un’esperienza indimenticabile, in un contesto suggestivo e ricco di fascino.

Tra gli ospiti di eccezione del festival, ci saranno le presentazioni dei libri di Claudio Cordova e di Luca Palamara, due autori di spicco che arricchiranno la manifestazione con la loro prospettiva unica sulla cultura e la tradizione del Sud.

Un viaggio alla scoperta delle eccellenze calabresi:

Il Festival del Sud si è guadagnato un posto d’onore nel panorama culturale della regione, grazie alla sua vocazione itinerante che abbraccia luoghi storici e caratteristici della Calabria. Villa San Giovanni, incastonata tra il mar Ionio e lo Stretto di Messina, offre una cornice straordinaria per questa tappa, rendendo l’evento ancora più speciale.

Il Festival del Sud – Valentia in Festa è pensato per coinvolgere e appassionare un pubblico eterogeneo. Gli spettacoli, gli eventi e le attività proposte accontenteranno sia gli amanti della cultura e dell’arte, sia le famiglie in cerca di un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della scoperta.

La tappa del Festival del Sud a Villa San Giovanni rappresenta un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza culturale unica e coinvolgente, in un contesto affascinante e suggestivo. L’evento è stato curato con passione e dedizione, con l’obiettivo di celebrare la Calabria e valorizzare le sue eccellenze.

L’appuntamento è per il 4 agosto dalle ore 18:30, quando Villa San Giovanni si trasformerà nel palcoscenico di un festival che unisce tradizione e innovazione, creatività e passione. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario e immergervi nella cultura e nelle bellezze della Calabria!

L’evento è patrocinato dal Parlamento Europeo. Il Festival del Sud – Valentia in Festa è finanziato anche con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.