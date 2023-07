Rione Marconi a Reggio Calabria, cittadini indicono sit-in di protesta: “Cumuli di rifiuti e colonie di topi. Comune inadempiente”

Lunedì 10 luglio 2023 dalle ore 9:00 presso Piazza Italia di Reggio Calabria – si legge in una nota – è indetto un sit-in di protesta contro la situazione in cui da troppo tempo versa il rione Marconi, dove cumuli di rifiuti e colonie di topi sono l’arredo urbano di un quartiere di cui il Comune ha deciso di non occuparsi. Il 10 luglio alcuni/e cittadini e cittadine, stanchi/e di pagare un servizio inesistente, si riuniranno a piazza Italia per manifestare il proprio dissenso e lanciare successive iniziative per portare all’attenzione della cittadinanza tutta una grave inadempienza dell’Amministrazione comunale.

Alla manifestazione è invitata tutta la cittadinanza e gli organi di stampa per amplificare la voce di chi da tempo parla al vento.