Villa San Giovanni: Cala Carbonara liberata dai rifiuti grazie all’iniziativa di Plastic Free

Domenica 18 giugno dalle ore 08:30 alle ore 11:30 i volontari della Onlus Plastic Free si sono dati appuntamento per un evento di pulizia e sensibilizzazione ambientale sulla spiaggia di Villa San Giovanni.

Per la prima volta sulla Costa Viola, i volontari reggini in maglia blu hanno fatto squadra con la Lega Navale Italiana per ripulire la spiaggia di Cala Carbonara dai rifiuti e hanno portato a casa un bellissimo risultato: quaranta sacchi di rifiuti raccolti, tra plastica, vetro e indifferenziato, insieme a svariati ingombranti nel tratto di spiaggia interessato.

I volontari hanno avuto l’occasione di offrire il proprio contributo direttamente dal mare, a bordo della barca a vela messa a disposizione dalla sezione di Villa San Giovanni della Lega Navale, dalla quale è stato possibile testimoniare e osservare l’impatto dei rifiuti sull’ambiente marino, aumentando la consapevolezza circa i problemi correlati all’inquinamento da plastica.

“La quantità di rifiuti che troviamo sulle spiagge è solo una piccola percentuale di ciò che si trova nei fondali marini. Secondo le stime delle Nazioni Unite, nel 2050 il peso della plastica presente nei nostri mari sarà maggiore di quello dei pesci”, sottolineano i referenti reggini di Plastic Free.

L’evento, patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni, segna l’inizio di una positiva e duratura collaborazione tra Plastic Free, l’Amministrazione Comunale e le associazioni e gli enti locali che vorranno prendersi cura della città per preservarne la bellezza e il suo naturale splendore.

Plastic Free accompagnerà l’inizio di questa nuova stagione estiva in città con tantissimi altri appuntamenti nei mesi di giugno e luglio che si susseguiranno nei prossimi weekend. Per restare aggiornati e partecipare agli eventi si consiglia di iscriversi al sito nazionale www.plasticfreeonlus.it e seguire il gruppo Facebook e la pagina Instagram Plastic Free Calabria.