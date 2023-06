Banca Patrimoni Sella & C. inaugura la sua prima sede cittadina e regionale a Reggio Calabria

Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha inaugurato a Reggio Calabria, in via Plebiscito 32, la sua prima sede cittadina e dell’intera regione, proseguendo il programma di rafforzamento sul territorio. Lo comunica una nota.

Con quest’apertura, sale a 24 il numero delle sedi di Banca Patrimoni Sella & C. in Italia. I nuovi uffici occupano un’area di circa 610 mq che ospitano un team di circa 10 professionisti guidati da Massimo Taricco, vicedirettore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C.

Al loro interno i clienti possono ricevere consulenza patrimoniale specializzata sulla gestione e valorizzazione del patrimonio, soluzioni di investimento a carattere assicurativo e su aspetti di natura fiscale, successoria, immobiliare e societaria. La scelta di inaugurare la sede di Reggio Calabria, si legge nella nota, è coerente con il tradizionale approccio al territorio di Banca Patrimoni Sella & C. e del gruppo Sella – basato sulla vicinanza a famiglie e imprese, sulla fiducia e sullo sviluppo di relazioni con l’intera comunità – che ha permesso di individuare, nella regione Calabria, un’area con dinamiche e prospettive interessanti.

“La Calabria è un territorio strategico nel quale siamo orgogliosi di arrivare, con il rispetto ed il senso di responsabilità che ci deriva da 140 anni di tradizione e cultura bancaria della famiglia Sella. Il nostro impegno è quello di offrire, con la consueta attenzione, cura del dettaglio ed umiltà, un servizio di eccellenza in un ambito delicato e complesso come la gestione dei patrimoni”, ha commentato Vincenzo De Marco, direttore commerciale di Banca Patrimoni Sella & C.