A Reggio Calabria il “Conciliaweb day” nel ricordo dell’avvocato Rosario Carnevale

Una giornata di riflessione e approfondimento sulle “buone pratiche” relative al tema della conciliazione online, informando e sensibilizzando all’utilizzo del Conciliaweb, la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, semplice e interattiva, per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e di servizi di media audiovisivi.

Non una semplice occasione per informare, ma anche una opportunità per ricordare: perché il “Conciliaweb day” – che si è svolto questa mattina nella sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria – è stato dedicato alla figura di professionista che con impegno, capacità e grande umanità ha contribuito ad accelerarne l’avvio di questo servizio innovativo, nell’interesse in particolare degli utenti deboli: l’avvocato Rosario Carnevale, prematuramente scomparso, che ha diretto il Corecom, coordinando anche il tavolo tecnico dei dirigenti a livello nazionale, per circa 15 anni.

Il Conciliaweb day” – nato da un’idea del Comitato regionale per le Comunicazioni della Calabria guidato dal presidente Fulvio Scarpino, affiancato dal vice presidente, Mario Mazza, e dal segretario Pasquale Petrolo e con il sostegno del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso – ha visto alternarsi, prima del momento celebrativo svolto alla presenza della moglie dell’avvocato Carnovale, la signora Marilina Santoro Carnevale, importanti relatori che hanno approfondito aspetti relativi alla funzionalità della piattaforma. In particolare, tra i presenti il dottor Nicola Sansalone, vice segretario nazionale dell’Agcom; la dottoressa Maria Rosa Zampa, coordinatrice del tavolo tecnico dei dirigenti Corecom; il vicedirettore della direzione Tutela Consumatori dell’Agcom, Enrico Maria Cotugno.

Come è emerso nel corso del confronto, il contenzioso fra consumatori e operatori della telefonia riveste un interesse crescente e coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini soprattutto dopo l’attivazione, avvenuta il 23 luglio 2018, della nuova piattaforma digitale dell’Autorità garante per le comunicazioni, che ha attribuito ai Corecom le funzioni di organi di garanzia decentrati sul territorio.

Conciliaweb ha consentito, mediante l’entrata in contatto da remoto dei soggetti procedurali, di mantenere vivo il servizio anche nella fase acuta della pandemia da Covid 19. Per gli utenti non in grado di accedere alla piattaforma per ragioni di età o di “incapacità digitale”, definiti “deboli dalla norma”, è stato di supporto il front-office per l’accreditamento e la presentazione delle istanze. Il Corecom è sempre rimasto vicino agli utenti attraverso il numero verde di assistenza all’utenza (800116171).

In sinergia con la campagna istituzionale promossa da Agcom, il Corecom Calabria – come ha spiegato il vice presidente, e delegato all’organizzazione di questo evento, Mario Mazza – punta al rafforzamento della rete dei “punti di accesso fisico” già aperti presso alcuni Comuni calabresi, al fine di rendere la procedura telematica prevista per attivare il procedimento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e Pay Tv, più efficiente e funzionale, grazie al supporto costante offerto all’utente.

Il vice presidente Mario Mazza ha ricordato la figura dell’avvocato Rosario Carnevale che “ha lasciato una traccia indelebile in chi l’ha conosciuto, anche da coordinatore del tavolo tecnico dei dirigenti Corecom. Ha portato un contributo fondamentale nell’avvio del servizio di conciliazione on line, costruendo un percorso che prima che giuridico e amministrativo è stato un percorso umano. Umiltà, abnegazione e sacrificio: per queste le caratteristiche con cui Carnevale ha svolto il suo ufficio, guardando con grande attenzione all’utenza debole, merita questo importante riconoscimento”.

“Abbiamo affrontato questa giornata di riflessione sul Conciliaweb, un sistema trasparente che dà una effettività di tutela agli utenti deboli nei confronti degli operatori delle comunicazioni che utilizzano pratiche commerciali non corrette – ha dichiarato il dottor Sansalone -. E lo abbiamo fatto nel ricordo dell’avvocato Carnevale che tanto ha dato al Corecom: ha testato la funzionalità della piattaforma, e lo ha fatto in concreto sempre cercando di contemperare le esigenze dei consumatori con quegli industriali degli operatori dando prova di lealtà e di correttezza nel suo agire”.

Al termine della manifestazione al Consiglio regionale, dopo la consegna della targa ricordo alla signora Carnevale, il vice presidente Mario Mazza ha firmato il protocollo d’intesa per l’apertura di un nuovo punto fisico Conciliaweb nel Comune di Taurianova.