In piazza, si torna a giocare: tutto pronto per il Reggio Streetbasket CSI

Tempo di Corrireggio, tempo di sport, tempo di streetball. Ritorna l’attività d’animazione sportiva di strada, pensata dal Csi Reggio Calabria.

All’interno dell’iniziativa promossa da Legambiente, la redazione Reggio a Canestro e il Csi reggino, presentano il percorso di educativa di strada e cittadinanza, “PiazzeaCanestro 20.23”. L’attività, che si svolgerà Sabato 22 Aprile dalle ore 15.00, prevede un Torneo di Basket 3 vs 3 nelle tre piazze scelte dagli appassionati reggini: aree esterna PalaColorCsi Lungomare di Pellaro, Piazzetta Salazar ( discesa Consiglio Regionale della Calabria) e, allestita per l’occasione, Piazzetta della Pace ( Stadio Granillo/ Scatolone).

L’idea è quella di far giocare tutti, grandi e piccoli, di far scendere in campo società sportive, famiglie e quanti vogliono rivivere la bellezza del gioco e dello sport di strada, dell’attività all’aria aperta. Istruttori delle società sportive, volontari e animatori Csi, saranno in campo per guidare e accompagnare i partecipanti in questo percorso di puro divertimento.

L’iniziativa “PiazzeaCanestro23”, prevede inoltre uno spazio TIMEOUT. Infatti, tutti i protagonisti del torneo, dovranno affiancare i volontari delle associazioni, prendendosi cura dello spazio gioco, della piazzetta scelta per la manifestazione sportiva.

L’obiettivo è quello di provare a diffondere l’idea che prova, da tempo, a valorizzare gli spazi della nostra città, partendo da una cura e riscoperta degli stessi. Cestini in ordine, pulizia costante, area verde da custodire, segnaletica, giochi organizzati.

Saranno inoltre indicate, all’amministrazione comunale, le aree da riqualificare segnalate dai ragazzi, in queste settimane, attraverso il form dedicato. L’obiettivo è quello di collocare un canestro per ogni area, così da rendere lo spazio idoneo per giochi e sport all’aperto.

Giochiamo a prenderci cura? A questa domanda, in tantissimi sabato prossimo, risponderanno scendendo in campo da protagonisti. Vi aspettiamo.

Per partecipare, basta compilare il form dedicato. La partecipazione è gratuita.