“Biodiversità e cambiamento climatico”: se ne discute domani a Reggio Calabria

Mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 17:30, nella sala della chiesa di San Giorgio al Corso, chiesa degli artisti di Reggio Calabria, la stessa chiesa e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in occasione dell’Earth Day del 22 aprile, promuovono la conferenza “Biodiversità e cambiamento climatico”. Dopo i saluti di don Nuccio Cannizzaro, sacerdote della chiesa San Giorgio al Corso e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, con il contributo di slides, relazionerà il dott. Rosario Previtera, Agronomo e Manager della Transizione ecologica. Da molto tempo la comunità scientifica, avvalendosi di modelli matematici sempre più innovativi, ha evidenziato come il clima del Pianeta stia cambiando in modo preoccupante e che la responsabilità sia da attribuire alle attività umane e allo sproporzionato uso di combustibili fossili. La biodiversità a causa di tali fenomeni, sempre più estremi e frequenti, dannosi alla salute del pianeta e alla sopravvivenza di molte specie, rischia di spezzare il ciclo della vita.