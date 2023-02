iWebRadio: la prima web radio reggina fondata da Francesco Caligiuri festeggia 15 anni

Carissimi amanti della musica è con grande orgoglio che oggi celebriamo il 15° anniversario di iWebRadio. Si tratta di una web radio online fondata da Francesco Caligiuri, che ha una vasta esperienza nel settore della tecnologia e della musica.

Siamo stati in grado in questi anni di fornire un’esperienza di ascolto musicale senza interruzioni. Il tutto grazie anche ad una vasta selezione di generi musicali presenti ed ad una qualità audio eccezionale.

La nostra web radio è stata lanciata nel 2008 a Reggio Calabria e da allora è cresciuta rapidamente. Diventando una delle principali piattaforme di streaming musicale online.

Utilizza tecnologie avanzate di codifica audio per fornire un suono nitido e cristallino, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell’utente.

In questi 15 anni, iWebRadio è diventata una comunità di appassionati di musica in continua crescita. Grazie anche alla collaborazione con le tantissime diverse case discografiche e uffici stampa nazionali e internazionali. iWebRadio è inoltre disponibile anche su diversi dispositivi Ios e Android grazie alle app ufficiali. Oltre ai più recenti sistemi di Smart Speaker come Alexa e Google Home.

Questo significa che gli utenti possono ascoltare la loro musica preferita in qualsiasi momento e ovunque nel mondo.

In occasione del nostro 15° anniversario, vogliamo ringraziare tutti i nostri utenti per il loro continuo supporto e fedeltà. Siamo stati in grado di crescere e migliorare grazie ai vostri feedback e suggerimenti.

Vogliamo celebrare questo anniversario offrendo una speciale playlist per i nostri utenti. Per un periodo offriremo l’ascolto di 15 anni di successi musicali ed emozioni senza confini.

Non perdete l’opportunità di unirvi alla nostra comunità e scoprire nuove e incredibili esperienze musicali.

Ringraziandovi ancora per il vostro supporto, non mancheremo di proporre tantissime nuove iniziative per tutto il 2023.