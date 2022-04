Reggio Calabria, i vincitori della selezione per la Coppa del Mondo del Panettone

Il concorso internazionale che vuole promuovere nel mondo il panettone artigianale e la sua lavorazione ha fatto tappa a Reggio Calabria. Dopo le pre selezioni italiane del Centro e del Nord, sabato 30 aprile, al Castello Aragonese, si è svolta per i pasticceri del Sud Italia la prova più ambita. Trentaquattro i panettoni in gara assaggiati dalla giuria composta da Pier Paolo Magni, Giuseppe Mancini, Fabio Taverna, Salvatore Tortora, Peppe Leotta e Beniamino Bazzoli. Presente, oltre al fondatore della kermesse e presidente nazionale Conpait Angelo Musolino, anche il patron Giuseppe Piffaretti. “Il panettone italiano come la pizza. Un prodotto d’eccellenza prodotto dal nord al sud dello Stivale che sta conquistando il mondo e ci inorgoglisce”, le sue parole affacciato dalla torre del Castello. Le selezioni nazionali per la prima volta sono organizzate dal neonato Club Italia della Coppa del Mondo del Panettone, presieduto da Gianbattista Montanari. I dieci finalisti, insieme a quelli prescelti nelle selezioni del Centro e del Nord Italia, parteciperanno alla finalissima del 22 maggio a Cast Alimenti Brescia. La finale internazionale si terrà invece a Milano.

Ed ecco i dieci pasticceri che si sono qualificati alle Selezioni Italiane Sud e passano alla finale il 22 maggio a Cast Alimenti Brescia:

Fiorenzo Ascolese Pasticceria Ascolese San Valentino Torio (Salerno)

Giuseppe Mascolo, Pasticceria Mascolo, Visciano (Napoli)

Bonnarigo Francesco, Bruzia dolce food&service Lamezia Terme (Catanzaro)

Cavezza Guglielmo, Matrix, Cicciano (Napoli)

Obliato Nicola, Milledolcezze, Frattamaggiore (Napoli)

Francesco Fiore, Francesco Fiore lievitati, Benevento

Vignola Raffaele, Caffè Vignola, Solofra (Avellino)

Barile Andrea, AB Lab, Foggia

Grippa Angelo, Grippa Angelo, Eboli (Salerno)

Musumeci Antonio Damiano, Pasticceria Musumeci, Misterbianco (Catania)