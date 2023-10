“Visit Crotone”, il brand presentato oggi nella Sala consiliare, il sindaco Voce: “Raccontiamo la città in tutta la sua diversità”

E’ stato presentato, questa mattina nella Sala Consiliare, il brand “Visit Crotone”

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il sindaco Voce, il vice sindaco Sandro Cretella e l’assessore al Turismo Maria Bruni

Presenti, inoltre, rappresentanti di associazioni di categoria e operatori turistici.

Visit Crotone, come è stato illustrato, è un brand che mira a raccontare Crotone in tutta la sua diversità e farla scoprire a chi ancora non la conosce, per farla amare a chi già la conosce e ad ogni turista per farlo diventare un ambasciatore del territorio.

E’ stato scelto un logo che riflette non solo l’identità storica della città ma anche la sua varietà e dinamicità. Un logo che grazie ai suoi colori e alle forme presente le innumerevoli opportunità che la città offre. Logo che è un omaggio a Pitagora.

Logo che vuole essere l’emblema dell’identità del territorio crotonese, un simbolo di unità nella diversità e un invito alla scoperta di tutte le bellezze che Crotone ha da offrire.

L’identità non si ferma al logo ma sono stati progettati una serie di elementi promozionali e informativi che incarnano l’essenza di Crotone, garantendo coerenza e riconoscibilità come gazebo e pop-up display, ideali per eventi e fiere o bandiere fino a brochure informative in tre lingue.

Ogni elemento è stato pensato per massimizzare l’impatto visivo e fornire informazioni immergendo i visitatori nel cuore della città.

Sono stati, inoltre, individuati i percorsi, con possibilità di espansione successiva, principalmente nella zona del centro storico cittadino punto di riferimento per il turismo crocieristico.

Un percorso che comprende palazzi nobiliari, chiese e naturalmente il Castello – Fortezza Carlo V.

E’ stata effettuata anche una mappatura dei percorsi tematici evidenziando anche quei punti nevralgici che necessitano di miglioramenti per garantire la piena fruibilità anche alle persone con disabilità motoria.

Nell’ambito del progetto di rinnovamento della comunicazione turistica è stata fatta una ulteriore mappatura delle tabelle informative realizzate negli anni passati.

Questo lavoro ha un doppio scopo: risparmio economico e uniformità comunicativa.

Visit Crotone non è il frutto di un singolo sforzo ma l’espressione di una intera comunità unità.

Sono state coinvolte associazioni ed operatori di settore invitati ad offrire il proprio contributo.

E nella volontà delle linee guida del progetto continuare per questa strada coinvolgendo e dialogando con le associazioni, con gli operatori, con i cittadini.